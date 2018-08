Trnavu bude hnať v odvete vypredaný štadión, Látal očakáva ťažký duel

Na snímke tréner FC Spartak Trnava Radoslav Látal. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

odveta 3. predkola Ligy majstrov:



FC Spartak Trnava - Crvena Zvezda Belehrad



/utorok 14. augusta o 20.30 h, štadión Antona Malatinského Trnava, rozhodujú: Serdar Gözübüyü - Davie Goossens, Bas van Dongen (Hol.), prvý zápas 1:1/







zvyšné odvetné zápasy 3. predkola:



18.30 Dynamo Kyjev - Slavia Praha /prvý zápas 1:1/



19.00 BATE Borisov - Karabach Agdam /1:0/



19.30 Spartak Moskva - PAOK Solún /2:3/



20.00 AEK Atény - Celtic Glasgow /1:1/



20.00 Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabon /0:1/



20.00 Dinamo Záhreb - FC Astana /2:0/



20.00 FC MOL Vidi - Malmö FF /1:1/



20.15 Škendija Tetovo - FC Red Bull Salzburg /0:3/



20.30 Ajax Amsterdam - Standard Liége /2:2/

Bratislava 13. augusta (TASR) - S podporou vypredaného hľadiska na štadióne Antona Malatinského budú futbalisti Spartaka Trnava v utorok od 20.30 h bojovať proti Crvenej Zvezde Belehrad o postup do play off Ligy majstrov. V srbskej metropole uhral slovenský majster remízu 1:1 a tréner Radoslav Látal by bral remízu aj v odvete. Musela by však znamenať postup jeho zverencov.Pred týždňom bol kormidelník Trnavy spokojný s hrou defenzívy. Pracovala až na gólový moment výborne, srbskí novinári však Látalovi pripomenuli, že doma by mal hrať Spartak otvorenejšiu partiu. Šéf lavičky však matematiku dobre pozná:reagoval Látal a dodal:Generálka na utorok vyšla Trnave na výbornú. Kým pred týždňom tréner Spartaka vyzdvihol možnosť kormidelníka CZ, že mohol ušetriť niektoré opory v ligovom zápase, teraz k tomuto kroku pristúpil aj Látal. V sobotňajšom zápase Fortuna ligy nehrali proti Michalovciam niektorí členovia základnej zostavy. Oproti duelu v Belehrade odpočívali Chudý, Tóth, Godál, Čonka a Rada, z lavičky náhradníkov naskočili do zápasu Grendel, Greššák a Bakoš.pochválil Látal hráčov, ktorí prispeli ku hladkej výhre 3:0. Generálka vyšla navlas rovnako aj srbskému majstrovi, ktorý hral svoj duel v nedeľu proti Spartaku Subotica. Tréner Vladan Milojevič do neho nepostavil dve najväčšie opory Bena Nabouhaneho a Nemanju Radonjiča, jeho zverenci napriek tomu nasúkali súperovi tri góly.V Trnave je o odvetu 3. predkola veľký záujem, vstupenky sa minuli expresným tempom. Klub už na druhý deň od skončenia 1. zápasu informoval v tlačovej správe, že zápas je beznádejne vypredaný. Podporu v hľadisku však budú mať aj Srbi. Klub z Belehradu dostal 1500 lístkov.Slovensko-srbskú konfrontáciu bude ako hlavný rozhodca viesť Holanďan Serdar Gözübüyü, zápas vysiela RTVS na Dvojke. Postupujúci tím z dvojzápasu narazí v play off na jedného z dvojice FC Salzburg - FK Škendija 79 (prvý zápas 3:0). Na zdolané mužstvo bude čakať v play off Európskej ligy víťaz dvojzápasu Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki (3:0).