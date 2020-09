So zriadením Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu nesúhlasia odborári ani zamestnávatelia

Nie sú spokojní

6.9.2020 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nesúhlasí so zriadením Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, tak ako ho navrhuje Ministerstvo hospodárstva SR.Odborári považujú takéto vytvorenie rady s jej úlohami a navrhovaným postavením za nevyvážené. V rámci pripomienkového konania k návrhu na zriadenie rady kritizujú, že sa v nej nepočíta so žiadnym zástupcom zamestnancov To podľa KOZ spôsobí, že všetky legislatívne a nelegislatívne materiály, ako aj strategické materiály, budú v neprimeranej miere prihliadať len na podnikateľské prostredie a ostatné sociálne vplyvy a vplyvy na zamestnancov nebudú prakticky posudzované.Odborárom sa zároveň nepáči, že členmi rady majú byť ministri, štátni tajomníci či predsedovia výborov. "Ministri majú možnosť tvorby samotných politík a len ťažko sa môžu kriticky vyjadrovať k vlastným návrhom, navyše, môžu svoje názory prezentovať a presadzovať aj na rokovaniach vlády," argumentuje KOZ.Spokojní so zložením rady však nie sú ani zamestnávatelia . Tí žiadajú, aby členmi s hlasovacím právom boli zástupcovia všetkých tripartitných organizácií na strane zamestnávateľov, teda Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov a Asociácia priemyselných zväzov. Zástupcom živnostníkov by mala byť Slovenská živnostenská komora.V predloženom znení materiálu sa pritom neuvádzajú konkrétne organizácie, ale iba zástupcovia podnikateľského prostredia. Tí by mali mať tri z trinástich hlasov."Tento pomer považujeme za významne nevyvážený, najmä ak ide o o Radu vlády, ktorá je zriadená za účelom zlepšovania konkurencieschopnosti a produktivity v domácej ekonomike," konštatuje v zásadnej pripomienke Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.Zástupcovia všetkých tripartitných organizácií podľa nej pokrývajú veľké, stredné aj malé podniky naprieč všetkými odvetviami hospodárstva a majú pôsobnosť na celom území Slovenska.Vznikom Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu by sa mali zrušiť Rada vlády SR na podporu exportu a investícií, Rada SARIO, Národná rada pre produktivitu a Ekonomická krízová rada Ministerstva hospodárstva SR. Ministerstvo financií SR však v tejto súvislosti upozorňuje, že Národná rada pre produktivitu vznikla iba v minulom roku z iniciatívy Európskej komisie Podľa jej usmernenia by národné rady pre produktivitu mali mať funkčnú autonómiu voči akémukoľvek orgánu verejnej moci, byť objektívne, nestranné a úplne nezávislé. "Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame ponechať Národnú radu pre produktivitu SR," uvádza rezort v zásadnej pripomienke.Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu by mala byť poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom kabinetu pre podporu zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity a pre politiku lepšej regulácie.Jej základnou úlohou bude podľa jej štatútu hodnotiť konkurencieschopnosť a produktivitu podnikateľských subjektov na Slovensku a prinášať návrhy opatrení v oblasti inovácií, podnikateľského prostredia, vzdelávania a zvyšovania efektivity verejnej správy. Zložená by mala byť zo zástupcov orgánov štátnej správy a podnikateľského sektora.