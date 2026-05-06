06. mája 2026

Sobolenková sa vyhráža bojkotom grandslamových turnajov, dôvodom je boj za väčší podiel z tržieb turnajov pre hráčky


Svetová jednotka požaduje spravodlivejšie odmeny a nevylučuje bojkot turnajov. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je údajne pripravená bojkotovať grandslamové turnaje v prípade, ak tenistom nebude ...



britain_wimbledon_tennis_27044 676x451 6.5.2026 (SITA.sk) - Svetová jednotka požaduje spravodlivejšie odmeny a nevylučuje bojkot turnajov.


Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je údajne pripravená bojkotovať grandslamové turnaje v prípade, ak tenistom nebude priznaný vyšší podiel na finančných odmenách. Počas tlačovej konferencie na turnaji v Ríme aktuálna svetová jednotka zdôraznila, že bez hráčov a hráčok by nebolo žiadneho turnaja ani zábavy pre fanúšikov.

Štvornásobná grandslamová šampiónka uviedla, že hráči a hráčky si zaslúžia väčší podiel z tržieb turnajov a bojkot môže byť jediným spôsobom, ako presadiť ich práva. "Myslím si, že niekedy príde moment, kedy sa k tomu dostaneme," povedala.

Vlani podpísali popredné hráčky dva listy adresované šéfom štyroch grandslamových turnajov, v ktorých požadovali zvýšenie odmien, vytvorenie fondu na podporu životných istôt pre hráčky pri ukončení kariéry alebo počas materskej prestávky. Túžia aj zapojení sa do rozhodovacích procesov, ktoré ich priamo ovplyvňujú.

Cieľom je získať 22-percentný podiel na tržbách turnajov, čo by vyrovnalo podiely na deviatich konkurenčných podujatiach kategórie 1000, ktoré organizujú ATP a WTA.

Poľka Iga Swiateková, štvornásobná víťazka Roland Garros a víťazka Wimbledonu aj US Open, považuje bojkot za príliš extrémny krok. Zdôraznila, že dôležitá je otvorená komunikácia a rokovania so správnymi orgánmi, aby sa dosiahli dohody pred budúcoročným Roland Garros.

Hráči a hráčky tiež kritizovali oznámenie Roland Garros o zvýšení odmien len o 9,5 percenta. Podpora bola považovaná za nedostatočnú vzhľadom na to, že tržby turnaja v minulom roku vzrástli o 14 percent na 395 miliónov eur. Pomer podielu hráčok zo zisku poklesol na 14,3 percenta, a dá sa očakávať, že zatiaľ čo tržby presiahnu 400 miliónov eur, podiel hráčok zostane pod 15 percentami.


