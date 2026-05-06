 24hod.sk    Šport

06. mája 2026

Paríž Saint-Germain v odvete semifinále LM na pôde Bayernu Mníchov opäť útočiť. Obrana nie je prioritou, uviedol tréner Enrique


Kouč Luis Enrique zdôraznil, že jednogólový náskok z prvého zápasu neznamená nič. Tréner francúzskeho Paríž Saint-Germain Luis Enrique vyhlásil, že jednogólový náskok jeho zverencov z prvého ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Kouč Luis Enrique zdôraznil, že jednogólový náskok z prvého zápasu neznamená nič.


Tréner francúzskeho Paríž Saint-Germain Luis Enrique vyhlásil, že jednogólový náskok jeho zverencov z prvého zápasu semifinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov pred stredajšou odvetou nepredstavuje žiadnu istotu.

Obhajcovia titulu z Paríža vyhrali prvý duel 5:4 po neuveriteľnom priebehu, v ktorom najskôr inkasovali úvodný gól, no následne si vybudovali trojgólový náskok 5:2. Bol to semifinálový zápas v histórii tejto súťaže s najvyšším počtom gólov. Enrique očakáva, že podobný duel uvidia fanúšikovia aj v odvete v Mníchove.

"Je to nič. Sme pripravení a vieme, že Bayern môže zápas otočiť, ale aj my môžeme skórovať. Určite tu nie sme na to, aby sme sa bránili, ideme vyhrať zápas," povedal Španiel.

Najlepší súper v sezóne


PSG bojujú o postup do finále už piatykrát za ostatných sedem sezón a tretíkrát po sebe pod vedením Luisa Enriqueho. Ten označil Bavorov za najsilnejší tím, proti akému v tejto sezóne jeho zverenci nastúpili. Sľúbil, že jeho tím zostane verný svojmu hernému štýlu.

"Nemyslím si, že streda bude iná len preto, čo sme videli v prvom zápase. Žiadny tím neprijme, že je horší. Naša mentalita je vyhrať každý zápas, nepotrebujeme hrať na výsledok, musíme vyhrať," dodal.

Skvelý zápas


Luis Enrique označil prvý zápas za najlepší, aký doteraz ako tréner zažil, no pripustil, že na lavičke ťažko hľadal radosť z hry. Stredopoliar PSG Warren Zaire-Emery prezradil, že hráči si prvý duel užili rovnako ako diváci a očakáva rovnaký zápas aj v Mníchove.

"Bol to šialený zápas. Hráme futbal práve preto, aby sme boli súčasťou takýchto zápasov. Bol to jeden z najlepších zápasov v histórii Ligy majstrov. Intenzita, nasadenie, góly - jednoducho výnimočné. Očakávame to isté v stredu," uviedol.

Príjemné spomienky


PSG sa do mníchovskej Allianz Arény vracajú prvýkrát po minuloročnom finále, ktoré v na tomto štadióne vyhrali. Luis Enrique si pamätá štadión aj z čias, keď viedol FC Barcelona a ovládol Ligu majstrov v roku 2015 práve po vyradení Bayernu.

Povedal, že návrat do Mníchova mu pripomína veľký úspech PSG. "Návrat sem je vždy potešením, lebo si spomíname na to, čo sme vlani dokázali," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Paríž Saint-Germain v odvete semifinále LM na pôde Bayernu Mníchov opäť útočiť. Obrana nie je prioritou, uviedol tréner Enrique © SITA Všetky práva vyhradené.

