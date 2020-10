Sobota bude zamračená s dažďom a prehánkami, pre vysokú hladinu riek stále platia výstrahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.10.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku bude v sobotu prevažne zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od nadmorskej výšky 1 100 metrov môže snežiť. Popoludní na západe zrážky ustanú. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.SHMÚ varuje pred vysokou hladinou vodných tokov, tretí stupeň výstrahy vydal pre okresy Malacky, Senica, Skalica a Nové Zámky - sever do odvolania. Druhý stupeň hydrologickej výstrahy ústav vydal pre juh Nových Zámkov, Turčianske Teplice a Košice - okolie do odvolania. Meteorologická výstraha pred trvalým dažďom platí pre celé východné Slovensko do soboty do 20:00.Najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 11 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši bude miestami okolo 5 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo -1 stupeň. Fúkať bude slabý, na západnom Slovensku severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h). Predpokladané množstvo zrážok je do 5 milimetrov, na severe a východe ojedinele okolo 10 milimetrov.