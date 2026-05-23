 24hod.sk    Šport

23. mája 2026

Sobota na MS v hokeji 2026 v kocke: Derby Slovensko – Česko rozhodol kontroverzný gól, Nórsko šokovalo Švédsko a prehrali aj USA – VIDEO, FOTO


Výsledky sobotňajších zápasov na MS v hokeji 2026. V A-skupine Lotyšsko prekvapilo zdolalo Spojené štáty americké 4:2, ktoré sa trápia aj po príchode hviezdneho Matthewa Tkachuka. Obhajca titulu sa ...



24.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky sobotňajších zápasov na MS v hokeji 2026.


V A-skupine Lotyšsko prekvapilo zdolalo Spojené štáty americké 4:2, ktoré sa trápia aj po príchode hviezdneho Matthewa Tkachuka. Obhajca titulu sa naďalej trápi a hrozí, že dokonca vôbec nepostúpi do štvrťfinále.



Fotografie MS v hokeji 2026 (sobota 23. máj): Slovensko aj USA prehrali, Nórsko zdolalo Švédsko a zrodil sa aj výsledok 9:0




Domáci Švajčiari rozobrali Maďarov na súčiastky a triumfovali vysoko 9:0. Po troch výhrach si Rakúšania v dvoch nasledujúcich zápasov nepripísali ani bod, keď podľahli Nemcom, ktorí srdnato bojujú o postup zo základnej skupiny.



Vo Fribourgu najskôr zvíťazili Dáni nad Slovincami a pripísali si prvé tri body do tabuľky a bez bodu sú tak už len Taliani. Neskôr sa do akcie dostali slovenskí hokejisti, ktorí vo federálnom derby podľahli Čechom tesne 2:3. Strelecky a mierne aj herne mali navrch hráči spod Tatier, no napokon nebrali na bod a prehrali tak vôbec po prvý raz na šampionáte vo Švajčiarsku.

Slováci dokázali dorovnať z 0:1 aj 1:2, no v tretej tretine došlo ku kontroverznému presnému zásahu od kapitána Česka Romana Červenku, ktorý puk poslal za chrbát Samuela Hlavaja šikovne korčuľou. Rozhodcovia si to išli overiť na video, no ich verdikt znel jasne - gól platil a Slováci museli doťahovať, no už to nestihli.



K prekvapeniu došlo v poslednom dueli skupiny B, keď favorizovaní Švédi nestačili na Nórov. V severskom derby "tri korunky" prehrali 2:3. Nóri ich prebehli v tabuľke a majú o bod viac, čím zatiaľ uzatvárajú posledné postupové miesto do vyraďovacej časti.

Výsledky MS v hokeji 2026 – sobota 23. mája



  • A-skupina (Zürich)


Lotyšsko - USA 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)



Švajčiarsko - Maďarsko 9:0 (1:0, 6:0, 2:0)



Rakúsko - Nemecko 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)




  • B-skupina (Fribourg)


Dánsko - Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)



Slovensko - Česko 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)





Ako Slovensko prehralo s Českom: Vyrovnanie na 1:1 aj 2:2 a potom dal Červenka gól korčuľou (fotografie)





Nórsko - Švédsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Zdroj: SITA.sk - Sobota na MS v hokeji 2026 v kocke: Derby Slovensko – Česko rozhodol kontroverzný gól, Nórsko šokovalo Švédsko a prehrali aj USA – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

