Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
17. mája 2026
Premiéra na MS v hokeji bola poriadna výzva, ale brankár Gajan to zvládol takmer so shutoutom – VIDEO, FOTO
17.5.2026 (SITA.sk) - Adam Gajan má za sebou víťaznú zápasovú premiéru na majstrovstvách sveta.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-taliansko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko porazilo Taliansko. Chytal Gajan, prvý gól dal Hrivík, druhý padol do „šatne“ a vyšla aj spolupráca bratov (fotografie)
„V nedeľu sme podali lepší výkon ako v prvom zápase proti Nórom. Lepšie sme si posúvali puk, menej sme ho strácali. Najmä v prvých dvoch tretinách sme mali dosť šancí na to, aby sme viedli len o dva góly. V závere v presilovke sme strelili upokojujúci gól na 4:1, ale je tam určite priestor na zlepšenie,“ vyjadril sa tréner Vladimír Országh pre Šport STVR.
Debut na poslednú chvíľu
Zatiaľ čo v sobotu proti Nórom Slovákov výrazne držal v zápase brankár Samuel Hlavaj, v nedeľu proti Talianom ho skvelým spôsobom zastúpil Adam Gajan. Dvadsaťdvaročný Popradčan si odkrútil debut na majstrovstvách sveta ako štvrtý najmladší brankár v slovenskej reprezentačnej histórii.
„Dozvedel som sa to len polhodinu predtým, než som mal ísť na zápas. Nestihol som spraviť svoju rutinu, ktorú mám rád už aj deň pred zápasom. Bolo to teda pre mňa špeciálne, ale nemal som stres. Za posledné roky som už zažil pár náročnejších situácií, bral som to ako výzvu,“ uviedol Gajan pre Šport STVR.
Nie shutout, ale sebakritika
Taliani vyskúšali jeho pozornosť 24 strelami a Gajan si s 23 poradil. To dáva skvelú úspešnosť zásahov takmer 96%. „Shutout som ani veľmi nemal v hlave. Skomplikoval som rozohrávku a Taliani dali z toho gól. Nevedel som, kam mam prihrať puk. Neurobil som to naschvál, že som si chcel zachytať, ale fakt je, že v tretej tretine mali Taliani 14 striel. Celkovo som sa však cítil dobre,“ priznal Gajan.
Chorý Hlavaj
Tréner brankárov Peter Kosa pre STVR v krátkosti vysvetlil, prečo nechytal Hlavaj, hoci sa na to pripravoval, že zvládne dva zápasy za 24 hodín. „Počas noci mal Samo Hlavaj zdravotné problémy. Lekár rozhodol, že nemôže zasiahnuť do zápasu. Nechceme ísť proti zdraviu hráča. Ak nie je stopercentne pripravený, nie je správne, aby šiel do zápasu,“ povedal Kosa. Na Slovákov čaká v pondelok prvý deň voľna na šampionáte. V utorok od 20.20 h nastúpia proti Slovincom.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Sobota na MS v hokeji 2026 v kocke: Výhra Slovenska, senzačná prehra Česka aj hladké triumfy favoritov – VIDEO, FOTO
Bude vo futbalovej reprezentácii spolupracovať otec so synom? Weiss ml. dostal ponuku hneď po konci kariéry
