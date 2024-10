Sobrance získajú na zriadenie centra zdieľaných služieb milión eur, prostriedky na personálne kapacity poskytne Rašiho ministerstvo

Snem Združenia miest a obcí Sobranského regiónu

Lepšie podmienky pre starostov a primátorov

Príprava novely zákona o najmenej rozvinutých okresoch

31.10.2024 (SITA.sk) - V Sobranciach vznikne centrum zdieľaných služieb, na jeho zriadenie získa mesto jeden milión eur. Pôjde o jedno z 21 centier zdieľaných služieb, ktorých zriadenie nedávno odsúhlasila vláda. Informuje o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ako priblížil minister investícií Hlas-SD ), prostriedky na zriadenie kancelárií poskytne Ministerstvo vnútra SR , pochádzať budú z Plánu obnovy a odolnosti . Prostriedky na personálne kapacity poskytne rezort investícií, a to z eurofondovej výzvy. Štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák doplnil, že samotné samosprávy sa budú rozhodovať, aké pozície v centrách obsadia."Či už účtovníčka, mzdárka, právnik či expert na obstarávanie alebo projektový manažér a iné. Tak dajú expertov pod jednu strechu a tí budú robiť servis pre celý okres," ozrejmil.Raši sa stretol so zástupcami samospráv, bol pozvaný na snem Združenia miest a obcí Sobranského regiónu (ZMO Sobrance). V rámci stretnutia predstavil kroky svojho rezortu aj vlády na podporu najmenej rozvinutých okresov, i zlepšenie infraštruktúry. V rámci minulého programového obdobia bolo v okrese Sobrance podporených z eurofondov 115 projektov, celkovo išlo o sumu temer 56 miliónov eur."Za rok vo vláde sme do regiónov poslali viac ako 1,5 miliardy eur v rámci integrovaných územných investícií, čo sú prostriedky, o ktorých využití rozhodujú samosprávy priamo," podotkol šéf MIRRI SR.Poukázal tiež na to, že podmienky pre starostov a primátorov zlepšili aj novelizácie legislatívy o verejnom obstarávaní, či eurofondoch, z dielne jeho ministerstva. Pre Sobrance bol v rámci Plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu na roky 2022 až 2026 schválený predpokladaný rozpočet v sume 2,3 milióny eur."To sú peniaze, ktoré idú na aktivity, o ktorých si rozhodujú samosprávy. V rokoch 2022 až 2024 bolo v okrese podporených 22 projektov a iba v tomto roku sme podporili projekty s alokáciou bezmála 800-tisíc eur, ktorá sa takmer celá vyčerpala," uviedol Raši.Rezort investícií tiež avizuje prípravu novely zákona o najmenej rozvinutých okresoch a ich zmene na prioritné okresy, pričom by sa nemalo vychádzať len z nezamestnanosti, ale aj z ďalších ukazovateľov. MIRRI SR má tiež záujem podporiť ďalší aspekt hospodárstva a ekonomiky, ktorým sú sociálne podniky."Druhá polovica januára a február budú v každom kraji venované podpore sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. Preto sme diskutovali aj o tom, akým spôsobom vieme podporiť sociálne podniky. Napríklad tak, že v nich môžu pracovať zruční robotníci či údržbári tak, aby robili robotu pre viacero samospráv a pre ľudí na úrovni okresu," uviedol Kaliňák.