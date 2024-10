Vodič v okrese Dunajská Streda prešiel do protismeru a narazil do betónového oplotenia, zraneniam na mieste podľahol

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.10.2024 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode na rovnom úseku cesty pri miestnom cintoríne v obci Čiližská Radvaň v okrese Dunajská Streda zomrel 66-ročný vodič motorového vozidla značky Toyota. Do dediny prichádzal v smere od obce Padáň.Ako informovala polícia, podľa prvotných informácií vodič z doposiaľ nezistených príčin zmenil smer a rýchlosť jazdy, vozidlom prešiel do protismeru a narazil do betónového oplotenia. Následkom nárazu sa jeho vozidlo prevrátilo na ľavú stranu. 66-ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.Presné príčiny a okolnosti, za akých došlo k tejto dopravnej nehode, polícia vyšetruje.