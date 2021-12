Sochám zima neublíži, ľuďom áno. Slovenská sporiteľňa spolu s hlavným mestom Bratislava pomáhajú ľuďom bez domova

Klára Bernátová, fundraising & komunikácia s partnermi, OZ Vagus:

Organizátorom zbierky je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Zbierka je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom verejnej zbierky 000-2021-040833.

16.12.2021 (Webnoviny.sk) -Pôvodne plánovala Slovenská sporiteľňa spolu s mestom Bratislava pomôcť ľuďom bez domova počas Hlavného vianočného trhu. Z každej bezkontaktnej platby malo 10 centov putovať na pomoc neziskovým organizáciámKeďže však vianočné trhy boli kvôli pandémii zrušené, obaja partneri sa dohodli na alternatívnom riešení."Nemať domov je jedna z najťažších životných situácií. Prežiť však mrazivé zimné mesiace bez strechy nad hlavou je pre tisíce ľudí nezvládnuteľnou výzvou, ktorú im pomáhajú prekonať mimovládne organizácie spolu s mestom Bratislava vďaka svojim programom priamej pomoci. Nemenej dôležité je však dlhodobé ukončovanie bezdomovectva vďaka bývaniu. Len bývanie totiž zaručí, že ľudia bez domova už nebudú musieť tráviť mrazivé noci v uliciach," hovorí Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta.Slovenská sporiteľňa verí, že prostredníctvom bývania dokážeme pozitívne a merateľne zlepšiť budúcnosť sociálne znevýhodnených ľudí a ich rodín. Banka si dala záväzok, že do roku 2025 vytvorí bezpečný domov pre tisíc ľudí v núdzi. Nadácia Slovenskej sporiteľne sa súčasne stala partnerom kľúčového mestského projektu, ktorý dokáže ukončiť bezdomovectvo ďalším desiatkam ľudí počas roku 2022. Detaily tohto inovatívneho projektu spoločne partneri predstavia začiatkom roku 2022."Som veľmi rada, že dnes môžeme spoločne pomáhať aj ľuďom bez domova v Bratislave a vysielame im signál, že v tomto náročnom období nie sú sami. Vďaka našej inovácii Goodpay znásobíme všetky dary až do výšky 15-tisíc eur a následne ich prerozdelíme medzi trojicu neziskových organizácií. Veríme, že aj s našou pomocou bude Bratislava lepším a priateľskejším mestom pre život teraz aj v budúcnosti," hovorí Dáša Juríková, riaditeľka Brand HUBu Slovenskej sporiteľneOkrem známych influencerov na zbierku upozorňuje aj niekoľko sôch v uliciach Bratislavy. Figurálne sochy poukazujú na fakt, že im zima neublíži, ale ľuďom bez domova áno a okoloidúcich vyzývajú na príspevok do zbierky."Ľudia bez domova sú v prvom rade ľuďmi. Väčšina z nich si uvedomuje svoju situáciu a vnímajú odsudzovanie verejnosti. Počas celého roku je preto najdôležitejšia ohľaduplnosť a empatia. V zime však verejnosť ešte viac prosíme, aby si všímala svoje okolie a ak v ňom identifikuje človeka, ktorý pravdepodobne trávi noci vonku, prihovorila sa mu, ponúkla teplý čaj a zistila, či nepotrebuje pomoc.""Aj vďaka finančnému daru zakúpime vianočné darčeky pre cca 320 predajcov NOTA BENE v 19 mestách Slovenska a v programe Bývania NOTA BENE zabezpečíme odbornú či technickú pomoc pre klientov bývajúcich v nami prenajatých komerčných bytoch za zníženú cenu od prosociálnych prenajímateľov a klientov bývajúcich v mestských bytoch.""Podpora prichádza v období, ktoré je pre ľudí bez domova najkritickejšie. Toto náročné obdobie sa prelína s Vianocami, ktoré sú presne o tom, čo ľuďom bez domova chýba najviac: o bezpečí, teple a prijatí. Vďaka vašej podpore poskytneme teplé a bezpečné miesto na prespanie a teplú večeru, aby sa po celom dni strávenom na ulici mohli posilniť a zohriať."Informačný servis