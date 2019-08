Sochu maršala Koneva v Prahe poliali farbou a popísali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Praha 23. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí odovzdalo v piatok českému veľvyslanectvu v Moskve protestnú nótu zasochy sovietskeho veliteľa Ivana Koneva v Prahe. Rusko vyzvalo aj na potrestanie vandalov, na obnovenie pôvodnej podoby pomníka a na zaistenie jeho ochrany v budúcnosti. Informovala o tom ruská tlačová agentúra TASS.Protestnú nótu odovzdali českému chargé d'affaires v Moskve, ktorého si predvolali na ruské ministerstvo zahraničných vecí. Praha má podľa nóty zabrániť takýmtouviedlo ruské ministerstvo.Konevovu sochu v noci na štvrtok polial neznámy vandal červenou farbou a na podstavec nasprejoval bielou farbou niekoľko nápisov:Na podstavci sa objavili aj roky 45, 56, 61 a 68. Polícia prípad vyšetruje a po páchateľovi pátra, napísal český spravodajský portál Novinky.cz.Ruské veľvyslanectvo v Prahe to označilo za barbarský čin a urážku pamiatky vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Československa.Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vo štvrtok vyhlásil, že pomaľovanie sochy je síce vandalstvo, ale pre ľudí, ktorým socha prekáža, má pochopenie a nedá ju očistiť. Chce tiež s ruskou stranou znovu rokovať o jej premiestnení do záhrady ruskej ambasády. Tá návrh odmieta a trvá na vyčistení pomníka.Okolo Konevovej sochy vládne kontroverznosť, v minulosti vznikla iniciatíva žiadajúca jej odstránenie. Pomník sa dlhodobo stáva terčom vandalov, napríklad vlani v máji ho niekto polial ružovou farbou.Pri vlaňajšom 50. výročí invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa odhalila radnica Prahy 6 vedľa sochy tabuľu so sprievodným textom. Ten opisuje úlohu maršala Koneva v roku 1945, keď oslobodzoval Československo od nacistov, v roku 1956, keď riadil potlačenie maďarského povstania, aj v roku 1961, keď sa ako veliteľ skupiny sovietskych vojakov podieľal na riešení berlínskej krízy výstavbou Berlínskeho múru.Nápis na tabuli pokračuje:Proti vysvetľovacej doske protestovali českí komunisti a nepáči sa ani ruskému veľvyslanectvu, pripomenul server Novinky.cz.