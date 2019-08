Británia potvrdila, že nenavrhne kandidáta do Európskej komisie

Europoslanci stoja a počúvajú hudobníkov počas prvej schôdze nového europarlamentu v Štrasburgu 2. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. augusta (TASR) - Spojené kráľovstvo nenavrhne svojho nového národného kandidáta do Európskej komisie, pretože krajina sa chystá opustiť Európsku úniu 31. októbra 2019. Uviedol to v piatok v správe pre médiá vedúci Stáleho zastúpenia Spojeného kráľovstva pri EÚ Tim Barrow.Nová exekutíva EÚ pod vedením Ursuly von der Leyenovej sa ujme funkcie 1. novembra 2019. Všetky členské krajiny mali termín najneskôr do nedele 25. júla do polnoci na oznámenie svojich nominantov na eurokomisárov.Barrow potvrdil, že Spojené kráľovstvo už nebude nominovať svojho kandidáta do kolégia komisárov na nadchádzajúce volebné obdobie 2019 - 2024. Podľa jeho slov britský premiér Boris Johnson tým plní svoj záväzok, ktorý dal poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu 25. júla.vysvetlil britský veľvyslanec pri EÚ. Zároveň pripomenul, že Johnson v júli pred poslancami Dolnej komory jasne uviedol, že rozhodnutie Londýna nemenovať nového komisára by nemalo brániť ostatným členom EÚ vo vymenovaní novej eurokomisie.Tim Barrow o tomto úmysle Spojeného kráľovstva napísal generálnemu tajomníkovi Európskej rady, ako aj vedúcemu prechodného tímu budúcej šéfky Európskej komisie. V liste sa spresňuje, že Spojené kráľovstvo je pripravené na to, aby Európska rada prijala zoznam kandidátov na eurokomisárov bez britského kandidáta.Historicky posledným britským eurokomisárom tak bude Julian King, ktorý v doterajšej exekutíve EÚ zodpovedal za agendu bezpečnostnej únie.Spravodajca TASR Jaromír Novak