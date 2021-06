Sociálna poisťovňa chce pre klientov zaviesť elektronické zložky a nové elektronické služby

Zníži sa spotreba materiálu

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa plánuje zaviesť pre klientov elektronické zložky a nové elektronické služby. Uvádza sa to v návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026, ktoré vo štvrtok schválil parlament.Elektronická zložka klienta bude slúžiť na správu a spracovanie vstupných a výstupných dokumentov týkajúcich sa klienta a jeho väzby na sociálne poistenie.Poisťovňa od tohto kroku očakáva úsporu času pri agendových úkonoch v prospech občanov a zamestnávateľov, ale aj v prospech zamestnancov Sociálnej poisťovne.„Elektronické služby budú mať aj dopad na zníženie spotreby papiera a súvisiaceho spotrebného materiálu, resp. zníženie nákladov na doručovanie dokumentov klientom pri využití elektronického formátu," tvrdí Sociálna poisťovňa.Zavedenie elektronickej práceneschopnosti (PN) podľa poisťovne zabezpečí nahradenie listinného potvrdzovania dočasnej PN a žiadosti o nemocenské a náhradu príjmu pri dočasnej PN elektronickým vystavením dokumentu ošetrujúcim lekárom.„Prostredníctvom elektronickej výmeny údajov medzi lekármi, zamestnávateľmi, poistencami a Sociálnou poisťovňou budú vytvorené predpoklady na zavedenie novej elektronickej služby, ktorá po nasadení do bežného života prinesie hlavne časové úspory pri vybavovaní a potvrdzovaní súčasných papierových potvrdení jednotlivých dielov tlačiva dočasnej pracovnej neschopnosti," uvádza sa v materiáli.Zámerom poisťovne je aj štandardizovať klientske centrá, čím sa má zvýšiť kvalita kontaktných služieb poskytovaných poisťovňou, a to nárastom kvality poskytovaných služieb odborne zdatnými a komunikačne zručnými zamestnancami.„Zvýši sa bezpečnosť fyzického prostredia klientskych centier. V neposlednom rade bude zohľadňovaný aj environmentálny aspekt pri vytváraní služieb a prostredia klientskych centier," dodáva poisťovňa.