Sociálna poisťovňa po tretí raz predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti

Netreba podávať žiadosť

Nariadenie schválila Matovičova vláda

Vyplatia o takmer 15-tisíc viac dávok

29.5.2020 - Sociálna poisťovňa po stredajšom rozhodnutí vlády opäť predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac. "Pôjde už o tretie predĺženie. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky, poberateľ dávky nemusí o nič žiadať," uviedol v tlačovej správe hovorca poisťovne Peter Višváder.Nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti budú mať tí poistenci, ktorým vznikol nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, druhé predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo, resp. uplynie počas krízovej situácie a sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce."Ak poistencovi vznikol nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti napríklad od 4. mája 2020 do 3. júna 2020, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, teda od 4. júna 2020 do 3. júla 2020," ozrejmil hovorca poisťovne.Rozhodnutie o treťom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti podľa neho začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne. "Dávku v nezamestnanosti za tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti Sociálna poisťovňa vyplatí spôsobom, ktorý si poistenec uviedol v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, a to najskôr v júli," tvrdí Višváder.Nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade tretieho predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %."To znamená, že ak počas tretieho predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z týchto skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne," dodal hovorca Sociálnej poisťovne.Približne 15-tisíc nezamestnaných, ktorí v súčasnosti dostávajú dávku v nezamestnanosti, bude túto dávku pre pokračujúcu koronakrízu poberať ďalší mesiac.Vláda totiž v stredu schválila novelizáciu nariadenia o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.Predĺženie poberania nezamestnaneckej dávky o ďalší mesiac si má z rozpočtu Sociálnej poisťovne vyžiadať 7,8 milióna eur."Pri kvantifikácii sa vychádza z predpokladu, že krízová situácia v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa skončí 30. júna 2020 a z tohto dôvodu sa predmetné nariadenie dotkne iba osôb, ktorým zanikol pôvodný 6-mesačný nárok na dávku v nezamestnanosti počas pandémie v marci, resp. apríli 2020," upozornil rezort práce a sociálnych vecí.V porovnaní so súčasným právnym stavom by mala Sociálna poisťovňa vyplatiť približne o 14,8-tisíca dávok v nezamestnanosti viac s priemernou mesačnou výškou približne 524,40 eura.Nezamestnaným, ktorí prestali dostávať dávku v nezamestnanosti po 12. marci tohto roka, sa už dvakrát obdobie poberania dávky o jeden mesiac predĺžilo.Prvýkrát sa tak stalo novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament začiatkom apríla. Uchádzačom o prácu sa predĺžilo pôvodne polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti na sedemmesačné od 4. apríla tohto roka.Ak nezamestnanému obdobie poberania dávky v nezamestnanosti uplynulo napríklad 16. marca tohto roka, Sociálna poisťovňa mu priznala predĺženie podporného obdobia od 4. apríla tohto roka do 3. mája tohto roka. Druhý raz sa obdobie poberania dávky v nezamestnanosti predĺžilo o ďalší mesiac nariadením, ktoré schválila vláda koncom apríla tohto roka.