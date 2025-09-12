|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mária
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. septembra 2025
Sociálna poisťovňa podpísala s ministerstvom vnútra memorandum o spolupráci pri rozvoji digitálnej identity
Ministerstvo vnútra SR rozšírilo okruh partnerov, ktorí podporia využívanie digitálnej identity a elektronických dokladov. Memorandum o spolupráci v piatok ...
Zdieľať
Sociálna poisťovňa pripravuje novinky
Od spustenia projektu dokladov v mobile bolo podľa údajov ministerstva vnútra zaznamenaných 145-tisíc stiahnutí aplikácie eDoklady a 152-tisíc stiahnutí aplikácie eIdentita. Občania využili možnosť elektronicky sa preukázať už viac ako 780-tisíckrát. Krauspe pri podpise memoranda uviedol, že cieľom rezortu je postupne rozširovať praktické využitie elektronických dokladov v každodennom živote.
Sociálna poisťovňa v súčasnosti umožňuje prihlasovanie do elektronických služieb cez mobilné eID. V budúcnosti počíta s ich širším využitím aj v pripravovanom modernizovanom portáli či mobilnej aplikácii. Generálny riaditeľ Michal Tariška zdôraznil, že digitálna identita bude pre klientov znamenať jednoduchší prístup k eSlužbám, ktoré budú dostupné aj bez osobitnej registrácie v Sociálnej poisťovni.
Ministerstvo vnútra systematicky rokuje s inštitúciami aj firmami o prispôsobení ich komunikačných infraštruktúr elektronickým dokladom. V posledných mesiacoch podpísalo memorandá napríklad so Slovenskou poštou, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Finančnou správou, Asociáciou mobilných operátorov Slovenska, Slovenskou asociáciou poisťovní či Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.
Osvedčila sa v komunálnych voľbách
Digitálna identita už bola využitá napríklad pri doplňujúcich komunálnych voľbách, akceptujú ju vybrané pobočky Slovenskej pošty, používa sa pri kontrole dopravnou a poriadkovou políciou aj pri komunikácii s daňovými úradmi. Ministerstvo plánuje jej využitie ďalej rozširovať.
Aplikácie eDoklady a eIdentita sú dostupné pre systémy iOS aj Android. Informácie o ich používaní sú zverejnené na stránkach meid.minv.sk a edoklady.minv.sk, pričom súčasťou procesu aktivácie je aj podrobný sprievodca. Elektronické doklady je aktuálne možné využívať iba na území Slovenskej republiky, nie sú však cestovnými dokladmi.
Zdroj: SITA.sk - Sociálna poisťovňa podpísala s ministerstvom vnútra memorandum o spolupráci pri rozvoji digitálnej identity © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Ukrajinci budú Poliakov cvičiť na boj s dronmi
Pellegrini sa v Banskej Štiavnici zúčastnil osláv Dňa baníkov, pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja