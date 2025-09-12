Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. septembra 2025

Sociálna poisťovňa podpísala s ministerstvom vnútra memorandum o spolupráci pri rozvoji digitálnej identity


Ministerstvo vnútra SR rozšírilo okruh partnerov, ktorí podporia využívanie digitálnej identity a elektronických dokladov. Memorandum o spolupráci v piatok ...



socialna poistovna 676x451 12.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR rozšírilo okruh partnerov, ktorí podporia využívanie digitálnej identity a elektronických dokladov. Memorandum o spolupráci v piatok podpísali štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe a generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.



Sociálna poisťovňa pripravuje novinky


Od spustenia projektu dokladov v mobile bolo podľa údajov ministerstva vnútra zaznamenaných 145-tisíc stiahnutí aplikácie eDoklady a 152-tisíc stiahnutí aplikácie eIdentita. Občania využili možnosť elektronicky sa preukázať už viac ako 780-tisíckrát. Krauspe pri podpise memoranda uviedol, že cieľom rezortu je postupne rozširovať praktické využitie elektronických dokladov v každodennom živote.


Sociálna poisťovňa v súčasnosti umožňuje prihlasovanie do elektronických služieb cez mobilné eID. V budúcnosti počíta s ich širším využitím aj v pripravovanom modernizovanom portáli či mobilnej aplikácii. Generálny riaditeľ Michal Tariška zdôraznil, že digitálna identita bude pre klientov znamenať jednoduchší prístup k eSlužbám, ktoré budú dostupné aj bez osobitnej registrácie v Sociálnej poisťovni.



Ministerstvo vnútra systematicky rokuje s inštitúciami aj firmami o prispôsobení ich komunikačných infraštruktúr elektronickým dokladom. V posledných mesiacoch podpísalo memorandá napríklad so Slovenskou poštou, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Finančnou správou, Asociáciou mobilných operátorov Slovenska, Slovenskou asociáciou poisťovní či Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.



Osvedčila sa v komunálnych voľbách


Digitálna identita už bola využitá napríklad pri doplňujúcich komunálnych voľbách, akceptujú ju vybrané pobočky Slovenskej pošty, používa sa pri kontrole dopravnou a poriadkovou políciou aj pri komunikácii s daňovými úradmi. Ministerstvo plánuje jej využitie ďalej rozširovať.



Aplikácie eDoklady a eIdentita sú dostupné pre systémy iOS aj Android. Informácie o ich používaní sú zverejnené na stránkach meid.minv.sk a edoklady.minv.sk, pričom súčasťou procesu aktivácie je aj podrobný sprievodca. Elektronické doklady je aktuálne možné využívať iba na území Slovenskej republiky, nie sú však cestovnými dokladmi.




Zdroj: SITA.sk - Sociálna poisťovňa podpísala s ministerstvom vnútra memorandum o spolupráci pri rozvoji digitálnej identity © SITA Všetky práva vyhradené.

