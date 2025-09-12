Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.9.2025
 24hod.sk    Z domova

12. septembra 2025

Pellegrini sa v Banskej Štiavnici zúčastnil osláv Dňa baníkov, pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja


Prezident SR Peter Pellegrini sa v piatok zúčastnil na celoslovenských oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici. Súčasťou podujatia boli ...



Zdieľať
slovakia_presidential_election_29536 676x451 12.9.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v piatok zúčastnil na celoslovenských oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici. Súčasťou podujatia boli tradičné Salamandrové dni, ktoré podľa jeho slov predstavujú prestížnu oslavu tvorivosti, usilovnosti a šikovnosti predkov.


Vo svojom príhovore v Kostole sv. Kataríny prezident zdôraznil, že oslavy sú nielen kultúrnym a spoločenským podujatím, ale aj pripomienkou kapitol slovenskej histórie, na ktoré možno byť právom hrdí. Zároveň upozornil, že pokrok sa v dejinách vždy zastavil v časoch konfliktov.

Pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja, porozumenia a spolupráce,“ uviedol a vyzval, aby sme sa inšpirovali odkazom predkov. Podľa jeho slov je dôležité využívať vlastné schopnosti na prospech krajiny a jej obyvateľov.

Počas návštevy sa P. Pellegrini stretol s primátorkou Banskej Štiavnice Nadeždou Babiakovou, predstaviteľmi mesta aj zástupcami stavovských organizácií. Pred radnicou sa zúčastnil na ceremónii vztýčenia zástavy Organizácie miest svetového dedičstva, ktorej je Banská Štiavnica členom už tri desaťročia.

Program prezidenta vyvrcholí sfáraním do dedičnej štôlne Glanzenberg, jednej z najstarších v regióne. V hĺbke 40 metrov pod povrchom odhalí pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať jeho dnešnú návštevu.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa v Banskej Štiavnici zúčastnil osláv Dňa baníkov, pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja © SITA Všetky práva vyhradené.

