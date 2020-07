Sociálna poisťovňa pre koronu vyplatila rekordný počet nemocenských dávok, najčastejšie išlo o ošetrovné

Viac ako 1,5 milióna vyplatených dávok

Počet dávok neklesá ani v druhom polroku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.7.2020 - O viac ako 450-tisíc dávok nemocenského poistenia vyplatila Sociálna poisťovňa za prvý polrok tohto roka navyše oproti rovnakému obdobiu minulého roka."Najväčší nárast vznikol pri ošetrovnom a nemocenskom, samozrejme z dôvodu pandémie koronavírusu," uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Záťaž pre pracovníkov Sociálnej poisťovne pri výplate týchto dávok spôsobilo podľa neho najmä to, že toto zvýšenie počtu dávok sa koncentrovalo do troch mesiacov – apríl, máj, jún.Za prvých šesť mesiacov tohto roka vyplatila Sociálna poisťovňa spolu 1,56 milióna dávok nemocenského poistenia.Najčastejšie išlo o ošetrovné (943 816 vyplatený dávok) s priemernou výškou 273,98 eura. Druhou najčastejšie vyplácanou dávkou z nemocenského poistenia bola dávka pri "péenke", tých vyplatila za toto obdobie 416 014 s priemernou výškou 309,12 eura.Dávku materské vyplatila poisťovňa 199 607-krát, pričom jej priemerná mesačná výška predstavovala 760,24 eura. Prudký nárast zaznamenala aj priemerná výška týchto dávok.V rovnakom čase minulého roka bolo najčastejšie vyplácanou dávkou nemocenské (PN) - a to 801 119 dávok s priemernou výškou 284,16 eura. Tohtoročné "péenky" tak boli v priemere vyššie o 24,96 eura. Na druhom mieste bolo materské, ktorých poisťovňa vyplatila v 205 213 prípadoch s priemernou výškou 699,21 eura, čo predstavuje medziročný nárast priemernej výšky dávky o 61,03 eura.Treťou najčastejšie vyplácanou dávkou bolo v prvom polroku minulého roka ošetrovné – tých vyplatila Sociálna poisťovňa 100 428 s priemernou výškou 108,54 eur. "To znamená, že táto dávka nemocenského poistenia sa zvýšila mesačne v priemere o 165,44 eura," uviedol Višváder.Počet vyplatených nemocenských dávok neklesá ani v druhom polroku tohto roka. Za prvú polovicu júla tohto roka Sociálna poisťovňa vyplatila približne 193-tisíc ďalších nemocenských dávok v sume 81,5 milióna eur. "Predstavuje to zhruba o 20-tisíc dávok viac, ako sú priemerné počty neovplyvnené korona krízou," dodal hovorca Sociálnej poisťovne.