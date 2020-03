Sociálna poisťovňa predĺži začaté 14-dňové OČR automaticky, ale v jednom prípade treba dať novú žiadosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 - Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatého 14 -dňového ošetrovného bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.Ústredný krízový štáb totiž odporučil, aby poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu, resp. núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. "V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.O dávku bude rodič žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na tzv. OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.