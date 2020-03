Strojársky veľtrh v Brne načrtne budúcnosť strojárstva. Vystavovatelia by sa mali poponáhľať s prihlásením 

Problematika digitálnej transformácie strojárskych firiem

20.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nadchádzajúci Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne ukáže ešte viac z digitalizácie a budúcnosti priemyslu. Popri priemyslu 4.0 a digitálnej továrni majú byť hlavnými témami aj cirkulárna ekonomika, investičné príležitosti a prezentácia start-upov.Na 62. ročníku najväčšieho strojárskeho veľtrhu v strednej Európe sa pritom očakáva účasť vyše 1 600 dodávateľov priemyselných technológií a okolo 80-tisíc odborníkov z desiatok krajín. Potenciálni vystavovatelia by sa preto mali poponáhľať s prihlásením.V minulom roku si 61. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Brne pozrelo 81-tisíc návštevníkov z 58 krajín. Akreditovalo sa 262 novinárov z 10 krajín. Toľko ľudí chcelo na vlastné oči vidieť transformáciu priemyslu spojenú s nástupom digitálnych technológií.„Rovnaký koncept bude pokračovať na tohtoročnom ročníku MSV, ktorý ukáže digitalizáciu naprieč všetkými odbormi a výstavnými halami. Znovu sa chystá aj úspešná expozícia Digitálna továreň 2.0,“ hovorí riaditeľ MSV, Michalis Busios.Druhý ročník úspešnej expozície Digitálna továreň bude tento rok zameraný na hlbokú digitalizáciu výroby, kooperáciu medzi zamestnancami a umelou inteligenciou, na využitie blockchainu a algoritmickú ekonomiku. Podľa odborníkov majú tieto prístupy zaistiť zvýšenie podnikovej efektivity o 25 – 30 %.Aj tento rok bude súčasťou expozície digitálny náučný chodník, ktorý prepája virtuálny priestor s fyzickým, či digitálny stage, v rámci ktorého môžu vystavovatelia prezentovať vlastné riešenia pre priemysel budúcnosti.„Treťou časťou bude samotná konferencia Digitálna továreň 2.0, ktorá sa v tomto roku zameria na otázku zvládnutia digitálnej transformácie firmy a následné digitálne prepájanie firiem vedúce k zvýšeniu efektivity,“ doplnil Busios.Popri digitalizácii priemyslu bude zvláštna pozornosť venovaná aj cirkulárnej ekonomike či investičným príležitostiam.V párnych rokoch sa v spoločnom termíne s MSV koná taktiež pätica špecializovaných technologických veľtrhov. Odborné publikum osloví už 12. medzinárodný veľtrh obrábacích a tvarovacích strojov IMT, 18. medzinárodný zlievarenský veľtrh FOND-EX, 25. medzinárodný veľtrh zváračskej techniky WELDING, 8. medzinárodný veľtrh technológií pre povrchové úpravy PROFINTECH a 7. medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov PLASTEX.Tieto odbory sú síce v nomenklatúre MSV obsiahnuté každý rok, ale vďaka špecializovaným veľtrhom sa na ne sústreďuje väčší záujem vystavovateľov, ako aj odbornej verejnosti a médií.Vďaka spolupráci s Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR bude na veľtrhu zastúpená aj téma start-upov. „Práve start-upy sú motorom inovácií a zároveň zaujímavými investičnými príležitosťami. Uskutoční sa aj súťaž najlepších inovatívnych exponátov o Zlaté medaily MSV,“ vysvetlil Michalis Busios.Perspektívne slovenské start-upy sa pritom môžu vďaka podpore Ministerstva hospodárstva a agentúry SARIO prezentovať aj v rámci národnej expozície pod značkou GOOD IDEA SLOVAKIA. V minulom roku sa v národnej expozícii predstavilo 25 slovenských inovatívnych spoločností, z ktorých 15 patrilo do kategórie malých a stredných podnikov.Z tradičného prieskumu, ktorý medzi návštevníkmi a vystavovateľmi MSV 2019 realizovala agentúra Ipsos, vyplynulo, že celkovo bolo spokojných 90 % všetkých účastníkov akcie.„Prieskum tiež ukázal, že veľtrh slúži ako výborná príležitosť nadviazať kontakty so zákazníkmi. Podarilo sa to úplne drvivej väčšine vystavovateľov (96 %). Potvrdzuje sa tak rola veľtrhu v rozvíjaní obchodných vzťahov,“ povedal Jan Humhej, Associate Director z agentury Ipsos.Prípravy na tohtoročný Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, ktorý sa uskutoční 5. až 9. októbra, sú už v plnom prúde. Potenciálni vystavovatelia pritom majú už iba pár týždňov na to, aby využili výraznú termínovú zľavu, ktorá platí do 30. apríla. Najjednoduchšie je prihlásiť sa elektronicky na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv