Sociálna poisťovňa pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre živnostníkov a ostatné SZČO

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa (SP) pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkové činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO).Informatívne kalkulačky súvisia so zvýšením minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021.Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe. "Kalkulačky záujemcom poslúžia na informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2021,“ uviedol špecialista komunikácie SP Marián Škotka . Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku poisťovne.SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity."Takto si vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného,“ dodal Škotka. Vďaka novým kalkulačkám si poistenec vypočíta poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať poisťovni.Sociálna poisťovňa pripravuje na svojej webovej stránke aj kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. februára 2021."Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, zistia, či budú od 1. februára 2021 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a tiež si budú môcť informatívne vypočítať jeho výšku,“ konštatoval Škotka.Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov sa od začiatku januára budúceho roka zvýši z 506,50 eura na 546 eur. Stúpne aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie, a to zo 7 091 eur na 7 644 eur.Najnižší možný vymeriavací základ dosahuje polovicu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, maximálny vymeriavací základ tvorí sedemnásobok priemernej hrubej mzdy spred dvoch rokov.