Túto zaujímavú knihu kúpite aj počas lockdownu a navyše za super cenu

Vedeli ste, že na Slovensku v deväťdesiatych rokoch fungovalo 1500 videopožičovní? Dnes už sotva nejakú nájdete. Vytlačila ich nielen éra lacných DVD, ktoré sa predávali u nás na začiatku tisícročia v státisícoch, ale aj moderná digitálna televízia s archívom. Dnes navyše stále viac ľudí pozerá filmy a seriály cez online streamovacie služby ako sú Netflix, HBO GO či Amazon Prime. Taký Netflix mal na konci roka 2019 globálne 140 miliónov predplatiteľov. Po tom, čo svet zasiahla pandémia Covid-19, ich počet za prvý štvrťrok 2020 narástol o ďalších skoro 60 miliónov.Nie je to len príbeh o zániku videopožičovní, internet a digitalizácia prinášajú smrť mnohým odvetviam podnikania, aj celým profesiám. Slovensko pritom patrí medzi najohrozenejšie krajiny, pretože mnohé činnosti v priemysle, lacnejšie ako ľudia, nahradia roboty."Myšlienka a prvé poznámky k Zrýchlenej dobe koronovej vznikli ešte pred príchodom pandémie. Hneď v jej prvých dňoch som pochopil, že toto bude ten pomyselný urýchľovač, ktorý nás skokom posunie dopredu bez toho, aby sme si to uvedomili," hovorí autor knihy, politológ a bývalý novinár Roland Kyška, ktorý sa dnes venuje marketingu v telekomunikáciách.V dôsledku opatrení proti šíreniu Covid-19 množstvo Slovákov začalo pracovať z domu. Až 26% obyvateľov SR hovorí, že mali v prvej vlne prevažne home-office. Aj on-line obchod narástol na jar medziročne o 50%, rovnako masívne sa rozšírili aj bezhotovostné platby. Kedysi by to bolo nepredstaviteľné, vtedajšie Československo sa k internetu pripojilo len v roku 1991. Internetbanking na Slovensku funguje iba 22 rokov, i keď dnes ho už využíva 78% dospelých.V knihenájdete množstvo zaujímavých postrehov a faktov o tom, ako sa za ostatné tri desaťročia náš svet zmenil v dôsledku digitálnej revolúcie. Najrýchlejšej priemyselnej revolúcie v histórii, ktorej sme navyše všetci očitými svedkami. Nejde pritom o globálne dáta, autor ich vždy dopĺňa a konfrontuje so slovenskou realitou. A tiež naznačuje, čo nás čaká v budúcnosti – autonómne autá, doručovanie nákupov dronmi ale aj elektronické voľby ako v e-shope."Roland ako pútavý rozprávač so širokým záberom poznania vo svojej rýchlej a krátkej cestovnej mape územím búrlivých zmien v oblasti digitalizácie a online prostredia, nám podal hutnú správu z jeho najaktuálnejšieho pozorovania vo vývoji spoločnosti. Po prečítaní odporúčam: nádych a výdych," hovorí o knihe riaditeľ Ligy za duševné zdravie Martin Knut. "Po dočítaní knihy vám vrásky skôr pribudnú. Zosilnie ale schopnosť porozumieť rýchlym zmenám, nad ktorými inak ostáva rozum stáť," dodáva Karel B. Müller, profesor politológie z pražskej Vysokej školy ekonomickej.