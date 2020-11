Sociálna poisťovňa priznala pochybenie, mnohé pandemické OČR nie sú stále ukončené

Ľudia môžu požiadať o nápravu

Problém je aj v zdravotnej poisťovni

10.11.2020 - Ak ste boli na jar počas prvej vlny pandémie na pandemickej OČR a ste sporiteľom v druhom pilieri, preverte si, či vám chodia príspevky na vaše dôchodkové účty v penzijnej spoločnosti. Vyskytli sa totiž prípady, že Sociálna poisťovňa pandemickú OČR doteraz neukončila, hoci rodič na pandemickej OČR už dávno nie je.Pre pochybenie Sociálnej poisťovne pritom rodičovi ako sporiteľovi nechodia príspevky do druhého piliera, keďže je evidovaný ako osoba na OČR. Tento problém po upozornení agentúrou SITA priznala aj Sociálna poisťovňa."Po preverení sme zistili, že ide o systémový problém spočívajúci v zákonnej úprave, ktorá hovorí, že nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa ošetrovania (starostlivosti počas krízovej situácie a končí skončením krízovej situácie, pričom dávka sa vypláca za obdobia ošetrovania), ktoré klient deklaruje v čestnom vyhlásení," uviedol pre agentúru SITA hovorca Sociálnej poisťovne Pavel Machava.Poisťovňa podľa neho podnikla interné kroky pre zabránenie takýmto situáciám v čo najväčšej miere. "No v prípade, že sa poistenec v takejto situácii ocitne, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o preverenie a nápravu," dodal.Ak je poistenec evidovaný ako osoba na OČR, má to vplyv aj na jeho platby na zdravotné poistenie. Jeho zdravotná poisťovňa mu totiž nepredpisuje platby mesačného poistného na zdravotné poistenie, keďže dostala zo Sociálnej poisťovne informáciu o tom, že poistenec je stále na OČR.Ak osoba čerpá ošetrovné, teda je na OČR, stáva sa totiž poistencom štátu. Ak bol rodič isté obdobie omylom vedený ako poistenec štátu, zdravotná poisťovňa mu po náprave v Sociálnej poisťovni spätne vystaví platby poistného aj za obdobie, kedy na OČR už reálne nebol.Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie aj ministerstvo práce a sociálnych vecí a predstaviteľov dôchodkových správcovských spoločností.