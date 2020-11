Zverejnili termín vypočutia kandidátov na generálneho prokurátora, Vetrák sľubuje prísne „grilovanie“

Vypočutie by malo byť verejné

Kandidáti dostanú rovnakú šancu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2020 - Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) bude vypočúvať kandidátov na generálneho prokurátora na 44. schôdzi výboru, teda vo štvrtok 19. a v piatok 20. novembra. Pre agentúru SITA to potvrdil poslanec NR SR a predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO).Uchádzači budú volaní v abecednom poradí. Štyria vystúpia 19. novembra a traja 20. novembra. Samotná voľba generálneho prokurátora sa v parlamente uskutoční na novembrovej schôdzi, ktorá sa začína 24. novembra.Ako uviedol Vetrák, predpokladom je, že vypočutie bude v rovnakom režime ako naposledy, malo by byť teda verejné. Pred výborom sa navrhnutý uchádzač predstaví, pričom zhrnie základné body koncepcie riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry na Slovensku.Uvedie tiež dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu generálneho prokurátora a stručne predstaví aj svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné úspechy.Predstavovanie by malo trvať približne 15 minút. Po úvodnom vystúpení bude uchádzač odpovedať na otázky členov ústavnoprávneho výboru, prezidentky SR Zuzany Čaputovej, prípadne jej zástupcu, ako aj poslancov NR SR. Na každú odpoveď bude mať kandidát približne päť minút.Milan Vetrák na otázku agentúry SITA, či je v koalícii už zhoda na kandidátovi na generálneho prokurátora, odpovedal, že sa rozhodli ponechať všetkým nominantom rovnakú šancu odprezentovať svoje profesionálne predpoklady na verejnom vypočutí.„Grilovanie bude prísne, neraz pre kandidátov nepríjemne, ale jeho výsledkom bude preverenie odborných i morálnych vlastností kandidátov a vybratie toho najlepšieho. Toho, ktorý bude najbližších sedem rokov spoločne s novým špeciálnym prokurátorom zásadným spôsobom určovať úspešnosť boja proti korupcii a organizovanému zločinu,“ uzavrel.