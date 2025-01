Sociálna poisťovňa tretíkrát obhájila prvenstvo ako najatraktívnejší zamestnávateľ v štátnom sektore

31.1.2025 (SITA.sk) - Sociálna poisťovňa už tretíkrát za sebou zvíťazila v celoslovenskej ankete Najzamestnávateľ. „Výsledky ankety preukázali, že nám záleží na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov. Je to úžasný úspech, úprimne ma to teší a vnímam to ako veľmi pozitívnu spätnú väzbu od našich zamestnancov, ale aj verejnosti," reagoval na výsledky ankety generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.Generálny riaditeľ poďakoval zamestnancom aj verejnosti za spoločné úsilie budovať Sociálnu poisťovňu ako proklientsku inštitúciu s modernými a efektívnymi službami. Tento rok si Sociálna poisťovňa pripomína 30. výročie svojho fungovania a plánuje pokračovať v posilňovaní firemnej kultúry a hodnôt.„Považujem za dôležité vytvárať také pracovné podmienky a prostredie, ktoré prispievajú k spokojnosti našich zamestnancov a motivujú ich k výkonu práce, ktorá je skutočne náročná," dodal Tariška. Zamestnanci majú k dispozícii benefity ako flexibilný pracovný čas, dovolenku navyše a možnosť využívať rekreačné zariadenia.Anketu Najzamestnávateľ vyhlasuje portál Profesia.sk už trinásty rok, pričom jej cieľom je priniesť rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu ľudí na Slovensku osloviť svojím prístupom k zamestnancom a prostredím, aké pre svojich ľudí vytvárajú.