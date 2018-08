Sociálna poisťovňa vyhlásila tender na dodávateľa aplikačného systému

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) hľadá firmu, ktorá jej zabezpečí dodávku, inštaláciu a konfiguráciu nového aplikačného systému Oracle ExaLogic. Za tieto služby by mala zaplatiť 3,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania.uviedla SP vo vypísanom tendri.Zmluva s víťazom súťaže má byť uzatvorená na 39 mesiacov od zadania zákazky. O víťazovi súťaže sa bude rozhodovať na základe ponúknutej ceny. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 14. septembra tohto roka.