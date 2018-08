V Bratislavskom kraji čakajú prímestské autobusy od nedele zmeny

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. augusta (TASR) – V Bratislavskom kraji sa bude od nedele 19. augusta cestovať po novom. V rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) totiž začnú platiť nové pravidelné cestovné poriadky prímestských autobusov. Tie budú nadväzovať na cestovné poriadky už posilnených prímestských vlakov, pričom sa zároveň zvyšuje počet vypravovaných vozidiel a časový interval v rannej dopravnej špičke sa znižuje na 7,5 minúty. Spoje budú odchádzať do 23.00 h.uviedla v stredu na tlačovej besede Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá je koordinátorom IDS BK.Nová ponuka cestovania súvisí s neustálym zlepšovaním dopravy, ale uľahčiť cestovanie má už počas nadchádzajúcej výstavby obchvatu D4R7 či rozšírenia diaľnice D1.skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že v smeroch Malacky, Senec, Pezinok a Kvetoslavov budú posilnené zároveň autobusové spojenia z okolitých obcí k železničným staniciam.Kompetentní sú si vedomí, že zmeny prinášajú značné zásahy pre cestujúcich do ich dlhoročných návykov, majú im však skvalitniť a urýchliť cestovanie. Obzvlášť z blízkych satelitov v okolí Bratislavy, ktorí každodenne dochádzajú do hlavného mesta.priblížila Horčíková.Takýto interval budú mať v rannej špičke napríklad autobusy na trasách medzi Bratislavou a Ivankou pri Dunaji, Mostom pri Bratislave či Dunajskou Lužnou, v poobednej špičke budú jazdiť každých desať minút. Medzi Chorvátskym Grobom a Bratislavou budú ráno aj poobede autobusy premávať každých 15 minút. Podľa generálneho riaditeľa Slovak Lines Petra Sádovského to znamená, že na cesty vyjde viac ako desať autobusov a za volanty sadne viac ako 40 nových vodičov.Pre porovnanie s doterajším cestovaním pribudne napríklad obyvateľom z Ivanky pri Dunaji 29 spojov, z Dunajskej Lužnej osem spojov z Mosta pri Bratislave šesť spojov či z Chorvátskeho Grobu päť spojov. V celoročnom prehľade sa má počet najazdených kilometrov zvýšiť o 1,4 milióna. Zároveň sa s posilnenými prímestskými vlakovými a autobusovými spojmi synchronizuje aj bratislavská mestská hromadná doprava.Nové cestovné poriadky začala BID pripravovať v septembri 2017. Pre cestujúcich sú v tejto súvislosti pripravené informačné letáky a plagáty, ktoré sú k dispozícii na miestnych a mestských úradoch, vo vozidlách a predajniach Slovak Lines i ostatných dopravcov, ako aj na webových stránkach a informačných či kontaktných centrách.