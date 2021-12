Sociálna poisťovňa vykázala za desať mesiacov tohto roka prebytok viac ako 500 miliónov eur

Vzrástli aj výdavky

Najviac stúpli výdavky na penzie

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa vykázala za desať mesiacov tohto roka prebytok 529,2 milióna eur. Takýto výsledok poisťovňa však dosiahla len vďaka tomu, že sumou 600 miliónov eur jej pomohol štát a ďalších 656,7 milióna eur si preniesla ako prebytok z roku 2020. Bežné príjmy poisťovne za január až október tohto roka vrátane finančnej pomoci od štátu totiž dosiahli 7,91 miliardy eur a výdavky 8,04 miliardy eur.Bez finančnej pomoci od štátu a prebytku z roku 2020 by tak poisťovni na vyplácanie dôchodkov, nemocenských dávok či dávok v nezamestnanosti chýbalo 727,5 milióna eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október tohto roka.Príjmy poisťovne od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), boli za desať mesiacov tohto roka oproti plánu vyššie o 107 miliónov eur.Medziročne stúpli o 412,6 milióna eur na 6,79 miliardy eur. Desaťmesačné výdavky poisťovne vo výške 8,04 miliardy eur boli oproti plánu vyššie o 40,4 milióna eur, medziročne vzrástli o 282,5 milióna eur.Medziročne vyššie výdavky poisťovňa vykázala hlavne vo fondoch starobného a nemocenského poistenia. Najviac stúpli výdavky na vyplácanie starobných a predčasných starobných penzií, a to o 272,8 milióna eur.Výdavky na nemocenské dávky ku koncu októbra medziročne vzrástli o 53,9 milióna eur. Naopak, medziročne klesli výdavky na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, a to o 29,2 milióna eur.