Premiér Heger sa chce na rokovaní Európskej rady prioritne zamerať na pandémiu či konflikt Ruska a Ukrajiny

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prioritou predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) na rokovaní Európskej rady je pandémia ochorenia COVID-19, nový variant omikron a napätie medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Premiér to uviedol pri príchode na rokovanie lídrov krajín Európskej únie (EÚ). Heger zdôraznil dôležitosť koordinovaného postupu v rámci EÚ proti pandémii.Diskusie budú podľa Hegera aj o takzvaných covid pasoch, a o tom, akým spôsobom ich budú krajiny uznávať. „Koľko má byť rozpätie medzi druhou a treťou dávkou. Je dôležité nastaviť to jednotne, aby sa vedeli ľudia v rámci voľného pohybu orientovať,“ dodal Heger.Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom je podľa premiéra potrebné riešiť spoločným postupom. „Tu je dôležité, aby sme postupovali koordinovane aj v rámci NATO a Spojenými štátmi americkými. Sám som mal minulý týždeň telefonát s Joeom Bidenom, kde sme hovorili o tom, aké je dôležité nastaviť parametre a jasne pomenovať sankcie, ktoré by nastali v prípade eskalácie, a tým vyvolať deeskaláciu napätia,“ dodal Heger.