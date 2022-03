Príjmy vyššie ako bolo naplánované

Výdavky na vyplácanie dôchodkov stúpli

7.3.2022 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa vykázala za minulý rok prebytok 845,9 milióna eur. Takýto výsledok poisťovňa však dosiahla len vďaka tomu, že sumou 840 miliónov eur jej pomohol štát a ďalších 656,7 milióna eur si preniesla ako prebytok z roku 2020. Bežné príjmy poisťovne za vlaňajšok vrátane finančnej pomoci od štátu totiž dosiahli 10,54 miliardy eur a výdavky 9,7 miliardy eur.Bez finančnej pomoci od štátu a prebytku z roku 2020 by tak poisťovni na vyplácanie dôchodkov, nemocenských dávok či dávok v nezamestnanosti chýbalo 651 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za rok 2021.Príjmy poisťovne od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) , boli za minulý rok oproti plánu vyššie o 171,4 milióna eur. Medziročne stúpli o 488,1 milióna eur na 8,42 miliardy eur.Vlaňajšie výdavky poisťovne vo výške 9,7 miliardy eur boli oproti plánu vyššie o 67,5 milióna eur, medziročne vzrástli o 292,9 milióna eur. Medziročne vyššie výdavky poisťovňa vykázala hlavne vo fondoch starobného a nemocenského poistenia.Najviac stúpli výdavky na vyplácanie starobných a predčasných starobných penzií, a to o 269,6 milióna eur. Výdavky na nemocenské dávky vlani medziročne vzrástli o 76,5 milióna eur. Naopak, medziročne klesli výdavky na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, a to o 39,4 milióna eur.