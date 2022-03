ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň dvanásty

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

10:38 Zostrelenie ruského lietadla nad Charkovom.

10:35 Združenie IPčko spustilo Krízovú linku pomoci v ukrajinskom jazyku. Krízová linka bude pomáhať aj tým, ktorí sa rozhodnú na Slovensku zostať. Dostupná bude na telefónnom čísle 0800 500 888 a zároveň aj na e-mailovej adrese ukrajina@ipcko.sk. Krízová linka bude fungovať každý deň bezplatne, anonymne, od 8:00 do 20:00 a pomáhať budú vyštudovaní psychológovia. Informoval o tom riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro, manažérka Nadácie Orange Andrea Ungvölgyi a riaditeľka neziskovej organizácie Človek v ohrození Andrea Najvirtová na tlačovej konferencii. „To, čo tam vidíme, sú ľudia, maminy, deti, ktoré iba s dvomi igelitkami prechádzajú hranice a nechávajú za sebou všetko, čo poznajú, všetko, čo majú a často sa za tými hranicami rozlúčili so svojimi mužskými časťami rodín. Prežívajú akútny stres, obrovský strach, obavy jednak aj z toho nového, čo prichádza za tými hranicami, ale aj z toho všetkého, čo ich ešte len čaká,“ priblížil Madro situáciu na hraniciach a skúsenosti psychológov, ktorí v teréne pomáhajú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. 10:33 Ceny ropy v pondelok vyskočili o zhruba 10 dolárov (USD), kým akciové trhy v dôsledku eskalácie konfliktu na Ukrajine a stupňujúcich sa výziev k sprísneniu protiruských sankcií smerovali prudko nadol. Najnovším otrasom predchádzali varovania zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v čase, keď ruské ozbrojené sily útočia na strategické ciele, varoval, že ukrajinská štátnosť je ohrozená. Akciové indexy v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Nemecku v úvode obchodovania strácali od dvoch do vyše štyroch percent. S výraznými stratami predtým uzavreli kľúčové trhy v Ázii. Predsedníčka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová počas víkendu uviedla, že horná komora Kongresu zvažuje legislatívu, ktorá by Rusko ešte viac izolovala od svetovej ekonomiky. Jej súčasťou by mohol byť aj zákaz dovozu ruskej ropy a energetických produktov do USA. 10:22 Medzinárodný trestný súd (ICC) začína v pondelok dvojdňové pojednávanie o žiadosti Ukrajiny, aby jeho sudcovia prikázali Rusku zastaviť inváziu. 10:07 Hackerská skupina Anonymous tvrdí, že sa nabúrala do vysielania ruských štátnych televízií a vysiela zábery z vojny na Ukrajine. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter hackeri uviedli, že sa nabúrali do kanálov ako Rossija 24, Prvý kanál a Moskva 24 aj streamovacích služieb Wink a Ivi. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý ale upozorňuje, že sa tieto tvrdenia nepodarilo nezávisle overiť. V separátnom príspevku Anonymous napísali, že sa angažujú v najväčšej operácii, ktorú kedy spravili. Skupina sa podľa svojich slov obáva, že niektoré vlády to môžu považovať za hrozbu a vykonávať operácie pod falošnou vlajkou, aby ju zdiskreditovali. „Pamätajte si na nás, keď na nás obrátia pozornosť rôzne mocnosti, pretože sa to stane,“ uviedla skupina. 10:03 V reakcii na tvrdý zásah ruskej vlády voči sociálnym médiám, médiám a jednotlivcom, ktorí neinformujú o invázii Ruska na Ukrajinu v súlade s vládnou líniou, sa videoplatforma TikTok rozhodla obmedziť svoju službu v krajine. Ako informovala na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, vzhľadom na nový zákon o falošných informáciách, ktorý kriminalizuje úmyselné šírenie správ, ktoré Kremeľ považuje za nepravdivé, nemá „inú možnosť, ako pozastaviť živé vysielanie a nový obsah v našej videoslužbe, kým preveríme bezpečnostné dôsledky tohto zákona“. 9:58 Ceny elektriny sa minulý týždeň vracali k tohtoročným rekordom. Od pondelka do piatka systematicky rástli. Rekordné hodnoty na trhoch ale dosahujú ceny zemného plynu. 9:54 Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že na Ukrajine otvorili šesť humanitárnych koridorov. 9:47 Čína sa v otázke vojny na Ukrajine stavia prevažne na stranu svojho suseda a blízkeho bezpečnostného partnera Ruska. 9:33 Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti podľa americkej agentúry AP zverejnila evakuačné trasy, ktoré ukazujú, že civilisti budú môcť odísť do Ruska a Bieloruska. Ruské sily by mali dohliadať na pokoj zbraní dronmi. 9:22 V pondelok by sa malo uskutočniť tretie kolo rokovaní medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska. 9:16 Mesto Vysoké Tatry je pripravené pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa mesta Daniela Birková, v prípade nutnosti požiada nájomcov ubytovacích zariadení, ktoré sú v jeho vlastníctve, o ich uvoľnenie. Takýmto spôsobom bude podľa nej môcť ubytovať približne 338 utečencov. Pripomenula, že do pomoci sa zapájajú aj zamestnanci mesta, či už prostredníctvom charitatívnych zbierok, alebo aktivít, ktoré by mohli podľa jej slov zmierniť osud utečencov. Pomôcť a ubytovať utečencov sa už v Tatrách rozhodli aj viacerí majitelia chát, penziónov, privátov i apartmánov. Niektorí z nich sú tiež pripravení ľuďom poskytnúť aj prácu a dlhodobejšie zázemie, a to v prípade, že budú mať o to záujem. „Takmer každý deň sa nám ozve niekto nový, že je toto ubytovanie ochotný poskytnúť. Momentálne sa pohybujeme na kapacite niekde okolo stovky, je to aj vrátane privátneho ubytovania, ale gro predstavujú chaty, ubytovne a penzióny. Hlavne teraz, mimo sezóny, tam tá ochota je,“ informovala SITA Lucia Blašková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry, ktorá pokrýva túto iniciatívu ako sprostredkovateľ. Najkratší čas ubytovania, ktorý ponúkajú, je podľa nej dva týždne, niektorí sú ochotní ponúknuť ubytovanie až na tri mesiace. „V Tatrách, v meste, sme zaevidovali veľa áut s ukrajinskou štátnou poznávacou značkou. Stále ale platí to, že väčšina utečencov ide ďalej, alebo sa tu len zastaví a následne ide ďalej,“ dodala.

9:00 Vláda na Novom Zélande pracuje na novom zákone, ktorý by jej umožnil uvaliť ďalšie sankcie na Rusko v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu.

Premiérka Jacinda Ardernová na tlačovej konferencii v pondelok uviedla, že legislatíva, ktorú plánujú predložiť parlamentu v stredu, by umožnila vláde zamerať sa na jednotlivcov, spoločnosti, služby a majetok osôb spojených s inváziou. Sankcionovaným osobám zákon zabráni v presune majetku, vrátane superjácht, lodí a lietadiel, na Nový Zéland a zabráni im vo vstupe do vôd alebo vzdušného priestoru krajiny. Ardernová podotkla, že opatrenia by mohli rozšíriť aj na ďalšie štáty podieľajúce sa na nelegálnom konaní Ruska, ako je Bielorusko. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

V pondelok tiež novozélandské ministerstvo zahraničia a obchodu zverejnilo zoznam viac ako 100 osôb spojených s ruskou inváziou, ktoré majú cestovný zákaz. Medzi nimi je aj ruský prezident Vladimir Putin. Opatrenie oznámili už 24. februára a očakáva sa, že ho v najbližších týždňoch rozšíria.

8:58 Ministerstvo vnútra SR chystá verejné obstarávania nových technológii s cieľom zabezpečiť hranicu s Ukrajinou. Vyplýva to z oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Konkrétne by malo ísť o špecializovaný hardware a software a takisto o informačné a komunikačné technológie. Detaily však zatiaľ rezort nezverejnil.

Polícia v nedeľu 6. marca informovala, že hranicu Slovenska a Ukrajiny prekročilo cez hraničné priechody od začiatku ruskej invázie na nášho východného suseda už viac ako 100 000 osôb. Podľa štátnych orgánov však viac ako 80 percent z nich pokračuje zo Slovenska do ďalších krajín. Bezpečnostné zložky zároveň podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) monitorujú aj takzvanú zelenú hranicu.

Slovensko má pozemnú hranicu s Ukrajinou v dĺžke približne 97,8 kilometra, pričom južný úsek v 1/3 dĺžky je rovinatý terén a severný úsek v 2/3 dĺžky tvorí kopcovitý až horský terén.

8:56 Streamovacia spoločnosť Netflix v Rusku pozastavila svoju službu. Vo vyhlásení firma rozhodnutie odôvodnila „okolnosťami na mieste“, ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti.

8:55 Ceny ropy v pondelok ráno prudko stúpli. Ľahká americká ropa si v elektronickom obchodovaní na newyorskej komoditnej burze pripísala 10,01 USD a jej cena sa zvýšila na úroveň 125,69 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, v pondelok ráno zdražela o 12,18 USD na 130,29 USD za barel Cena zlata, ktoré v období kríz investori považujú za bezpečné útočisko, sa zvýšila o 26 USD na 1 992,90 USD za uncu.