Sociálna poisťovňa vyplatila mužom dávky materské

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) od začiatku roka eviduje 47 doručených správnych žalôb z krajských súdov, ktorými sa žalobcovia – otcovia domáhali súdneho prieskumu rozhodnutí poisťovne o nepriznaní dávky materské. Prípady na súdoch sú v rôznych štádiách konania, pričom súdy zatiaľ rozhodli o siedmich z nich.V šiestich prípadoch krajské súdy zamietli správne žaloby a potvrdili rozhodnutie SP dávku nepriznať, v jednom prípade rozhodli v prospech žalobcu, voči čomu Sociálna poisťovňa podala na Najvyšší súd SR kasačnú sťažnosť so žiadosťou o zrušenie rozsudku a vrátenie veci súdu na nové prerokovanie a rozhodnutie.Podľa predbežných informácií k 31. 8. 2019 vyplatila SP 14.373 dávok materské mužom vo výške 51,3 milióna eur. Je to o 1500 dávok viac ako za celý rok 2018, kedy ich bolo 12.836. "Potvrdzuje to razantný nárast priznaných a vyplácaných dávok materské mužom. V roku 2017 vyplatila SP spolu 6553 dávok materské v celkovej sume 22.451.752,92 eura. Počet dávok materské mužom sa v roku 2018 medziročne takmer zdvojnásobil a viac ako dvojnásobné sú aj výdavky na túto skupinu poistencov. Uvedené fakty vyvracajú medializované tvrdenia, podľa ktorých Sociálna poisťovňa zamieta „tisícky“ žiadostí otcov o túto dávku." Informuje o tom hovorca poisťovne Peter Višváder.K 31. 8. 2019 Sociálna poisťovňa materské zatiaľ nepriznala pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo podmienky súčasného nepoberania rodičovského príspevku matkou celkovo v 265 prípadoch. V ďalších 51 prípadoch poisťovňa dávku nepriznala pre nesplnenie podmienky, a to minimálne 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Vlani predstavoval počet všetkých nepriznaných dávok (z oboch dôvodov) 240.zdôrazňuje hovorca.