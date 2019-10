Turecko oznámilo obsadenie mesta Ras al-Ajn, Kurdi to popreli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 12. októbra (TASR) - Turecké ozbrojené sily obsadili sýrske pohraničné mesto Ras al-Ajn, ktoré patrí k hlavným cieľom jeho operácie zameranej proti kurdským bojovníkom. Oznámilo to v sobotu turecké ministerstvo obrany, píše agentúra AFP, podľa ktorej to však sýrski Kurdi vzápätí popreli.uviedlo turecké ministerstvo na Twitteri. Išlo by o prvé mesto obsadené v rámci tureckej ofenzívy, ktorá v sobotu pokračovala štvrtý deň po sebe.povedal podľa AFP predstaviteľ Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF).Spravodajca AFP v oblasti uviedol, že turecké jednotky a ich spojenci z radov sýrskych povstalcov vstúpili do mesta, ktoré však zatiaľ nedobyli. Rovnakú informáciu priniesla aj organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá monitoruje vojnu v Sýrii.SOHR medzitým oznámilo, že počet obetí v radoch sýrskych kurdských milícií bojujúcich proti tureckej ofenzíve sa zvýšil na 74 mŕtvych, z ktorých väčšina zahynula v oblasti pohraničného mesta Tal Abjad.Riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že od stredajšieho začiatku ofenzívy bolo zabitých 49 bojovníkov Tureckom podporovaných sýrskych povstaleckých skupín, pričom počet obetí medzi civilistami v Sýrii sa zvýšil na 20.Turecko predtým poprelo, že by jeho armáda útočila na americkú základňu v severnej Sýrii. Pentagón totiž oznámil, že jeho jednotky v blízkosti tamojšej hranice sa v piatok dostali pod delostreleckú paľbu z tureckých pozícií.uviedol turecký minister obrany Hulusi Akar pre štátnu tlačovú agentúru Anadolu. Turecko podľa jeho slov opätovalo paľbu sýrskych kurdských Oddielov ľudovej obrany (YPG) na tureckú pohraničnú policajnú stanicu, ktorá prišla z kopcov vzdialených kilometer od pozorovateľského postu USA.Americké ministerstvo obrany uviedlo, že explózia nastala vo vzdialenosti niekoľko sto metrov od amerického stanovišťa neďaleko prevažne Kurdmi obývaného mesta Kobané, pričom varovalo, že USA sú pripravené reagovať na agresiu "okamžitou obrannou akciou".Turecký minister zdôraznil, že boli podniknuté všetky opatrenia potrebné na to, aby americké stanovište nebolo poškodené. Akar dodal, že turecké sily "preventívne" zastavili paľbu, keď ich Američania kontaktovali.