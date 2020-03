Sociálna poisťovňa vyplatila viac ako 40-tisíc dávok v nezamestnanosti, je to najviac od júna 2013

Rozpočet počítal s menšími číslami

Posudkovú činnosť lekárov treba zefektívniť

21.3.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa vyplatila vo februári tohto roka dávku v nezamestnanosti 40,9-tisíca nezamestnaným. Ako vyplýva z údajov poisťovne, oproti koncu januára to bolo viac o 2,8-tisíca osôb, medziročne to bolo viac o 4,1-tisíca ľudí. Ide pritom o najvyšší počet poberateľov nezamestnaneckej dávky od júna 2013.Nárast počtu ľudí, ktorí dostávajú túto dávku, súvisí aj so zmiernením podmienok na jej poberanie od začiatku roka 2018. Počty poberateľov dávky v nezamestnanosti prekračujú rozpočtové plány Sociálnej poisťovne. Rozpočet poisťovne na rok 2020 totiž ráta s tým, že v tomto roku bude nezamestnaneckú dávku dostávať v priemere 33,1-tisíca nezamestnaných.Dávku v nezamestnanosti dostávalo viac ľudí, ako sa pôvodne očakávalo, už počas minulého roka. Vlaňajší rozpočet Sociálnej poisťovne totiž počítal s tým, že dávku v nezamestnanosti dostane priemerne 33,2 tisíca ľudí.Za celý minulý rok však dávku poberalo priemerne mesačne 36,5-tisíca osôb. Výdavky na vyplácanie nezamestnaneckých dávok tak boli v minulom roku oproti plánu vyššie o 49 miliónov eur, keď dosiahli 214,2 milióna eur. Podľa schváleného rozpočtu poisťovne na rok 2020 by malo v tomto roku na dávky v nezamestnanosti smerovať 176,7 milióna eur, čo by malo byť o 37,5 milióna eur menej ako vlani.Sociálna poisťovňa by mala zaviesť opatrenia, ktorými sa znížia výdavky na dávky nemocenského poistenia a na dávky v nezamestnanosti. Počíta s tým rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý v decembri minulého roka schválil parlament."Predpokladá sa implementácia opatrení, ktoré minimalizujú negatívny vývoj výdavkov v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti v poslednom období," uviedlo ministerstvo financií. Upozornilo na to, že s týmito opatreniami počíta aj rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2020."V každom prípade je potrebné zefektívniť lekársku posudkovú činnosť a revízne činnosti, a to nielen, ale predovšetkým v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti tak, aby vynakladanie prostriedkov na výplaty dávok z poistenia bolo čo najúčelnejšie," uviedol pre agentúru SITA v októbri minulého roka tlačový odbor Ministerstva financií SR.Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa nezamestnanému najviac pol roka. Od začiatku roka 2018 sa podmienky nároku na túto dávku zmiernili.Kým do konca roka 2017 bol pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, od začiatku roka 2018 sa podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti už vzťahuje na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných.Takéto miernejšie pravidlá pritom už v roku 2017 platili pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na určitý čas, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.