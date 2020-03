Miera nezamestnanosti stúpla nad päť percent, najviac zamestnancov hľadá Bratislavský kraj

Počet nezamestnaných stúpa

Najmenej práce hlási Košický kraj

21.3.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka stúpla o 0,07 percentuálneho bodu na 5,05 percenta. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,11 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Úrady práce evidovali na konci druhého mesiaca tohto roka 138 943 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s januárom ide o nárast o 1 856 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, vo februári klesol o 2 489 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,13 percenta. V porovnaní s januárom tohto roka sa nezmenila, medziročne však klesla o 0,22 percentuálneho bodu.Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci februára tohto roka 168 865 osôb. Medzimesačne išlo o nárast o 108 osôb, v porovnaní s februárom minulého roka je to menej o 5 163 ľudí.Pokles evidovanej miery nezamestnanosti oproti januáru tohto roka zaznamenali tri kraje na Slovensku. Najviac, a to o 0,12 percentuálneho bodu, miera nezamestnanosti klesla v Trenčianskom kraji. V piatich krajoch miera nezamestnanosti stúpla, najviac v Banskobystrickom kraji, o 0,27 percentuálneho bodu. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti vykázal vo februári Prešovský kraj (8,45 percenta).Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 6,94 percenta a Košický kraj so 7,70 percenta.Na okresnej úrovni nastal v minulom mesiaci v 36 okresoch medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 38 okresoch bol zaznamenaný nárast a v piatich okresoch sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila.Ku koncu februára tohto roka evidovali úrady práce 90 768 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní ich počet klesol o 126. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 26 602, najmenej voľných miest bolo v Košickom kraji, a to 5 284.