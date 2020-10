Sociálne odvody i dane z príjmu by sa mohli znížiť, Krajniak predstavil plány hnutia Sme rodina

Len jeden sociálny odvod

Nové zariadenia sociálnych služieb

9.10.2020 - Strana Sme rodina navrhuje v rámci plánu obnovy zásadne znížiť daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku. Celkovo odvodová sadzba na sociálne poistenie pre zamestnanca a zamestnávateľa by mala klesnúť z 34,6 percenta na 28,6 percenta, teda o šesť percentuálnych bodov.Invalidné, nemocenské, úrazové a garančné poistenie by prestalo byť poistením a štát by tieto poistenia zaradil do systému štátnych sociálnych dávok, príslušné dávky by teda vyplácal štát namiesto Sociálnej poisťovne. O jeden percentuálny bod by sa tiež mali znížiť sadzby dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby.Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval podpredseda strany Sme rodina a minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.Na "nábeh" daňovo-odvodovej a dôchodkovej reformy chce strana použiť 2,9 miliardy eur, teda polovicu z 5,8-miliardového balíka z Európskej únie v rámci plánu obnovy. Vysoké daňovo-odvodové zaťaženie je podľa Krajniaka jeden z najväčších problémov na Slovensku, ktorý bráni naštartovaniu slovenskej ekonomiky po koronakríze.Zaviesť by sa mal jeden sociálny odvod do Sociálnej poisťovne, ktorý by pokrýval starobné dôchodkové poistenie, súčasné poistenie v nezamestnanosti a nové poistenie v zamestnanosti, tzv. kurzarbeit."Pri takomto výraznom znížení odvodov vieme zrušiť tie výnimky, ktoré rokmi do systému prichádzali a systém istým spôsobom deformovali," povedal Krajniak.Sadzby daní z príjmu by mali podľa návrhu hnutia Sme rodina klesnúť v každej kategórii daňovníkov o jeden percentuálny bod. Pre fyzické osoby by išlo o pokles sadzby z 19 na 18 percent, resp. pre lepšie zarábajúcich z 25 na 24 percent.Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s ročným obratom do 100-tisíc eur by sa mala sadzba dane znížiť z 15 na 14 percent a pre právnické osoby z 21 na 20 percent. Po znížení daňovo-odvodového zaťaženia budú ľudia aj menej podvádzať a budú viac ochotní platiť, povedal Krajniak.Strana Sme rodina tiež navrhuje využiť 600 miliónov eur na budovanie 975 nových, moderných zariadení sociálnych služieb. Ako uviedol Krajniak, malo by ísť o 600 ambulantných zariadení sociálnych služieb, 275 komunitných zariadení sociálnych služieb a 100 pobytových zariadení.