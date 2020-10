Starosta Kusý bude stíhaný na slobode, súd zamietol sťažnosť prokurátora

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2020 (Webnoviny.sk) - Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý bude stíhaný na slobode, krajský súd zamietol sťažnosť prokurátora. Kusý to potvrdil na sociálnej sieti."Súd v piatok rozhodol a v plnom rozsahu zamietol argumenty prokurátora, ktorému sa nepáčilo, že som zastavil troch developerov v Novom Meste," uviedol starosta, ktorého v nedeľu sudca okresného súdu prepustil na slobodu a zamietol návrh na jeho väzobné stíhanie. Prokurátor podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, konečný verdikt tak vyniesol krajský súd.„Krajský súd v Bratislave dňa 9. októbra rozhodol tak, že zamietol sťažnosť prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 4. októbra o nevzatí obvineného R. K. do väzby. Aj podľa senátu sťažnostného súdu neboli splnené všetky zákonné podmienky na vzatie obvineného do väzby. Rozhodnutie je právoplatné,“ uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak Starostu Nového Mesta minulý týždeň zadržala polícia pred jeho úradom a tri noci strávil v cele predbežného zadržania. Kusého obvinila polícia z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie má súvisieť s developerskými projektmi v mestskej časti. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.