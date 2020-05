Sociálne odvody sa z trinásteho platu v tomto roku ešte platia, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Čiastočné oslobodenie

Podmienky pre zamestnanca

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Z trinásteho platu, ktorý zamestnávatelia vyplatia svojim zamestnancom v júni tohto roka, je ešte potrebné do Sociálnej poisťovne zaplatiť odvody na sociálne poistenie."Trinásty plat, ktorý zamestnávatelia vyplatia zamestnancom v júni 2020, vstupuje do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie," uviedol v tlačovej správe hovorca poisťovne Peter Višváder. Poistné na sociálne poistenie zaplatia zamestnávatelia z celého trinásteho platu až do výšky maximálneho vymeriavacieho základu."Úľava pri odvodoch na sociálne poistenie v prípade 13. platu bude až v júni 2021 za zákonom stanovených podmienok," upozornil hovorca poisťovne.Novela Zákonníka práce zaviedla od mája 2018 čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Trinásty plat bol do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od roku 2018, od dane z príjmov sa oslobodil vlani a od sociálnych odvodov až od roku 2021.Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodil od zdravotných odvodov od roku 2018, od dane z príjmov takisto od roku 2018 a od sociálnych odvodov sa oslobodil od minulého roku.Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa naďalej platia daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.Trináste platy zamestnávateľ vypláca v júni a štrnáste platy v decembri. Podmienkou je to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky.Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov je podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou je, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.