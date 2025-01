Sociálne služby na Slovensku prejdú reformou. Odkázaní dostanú väčšiu podporu a slobodu v rozhodovaní

Súčasný systém je dlhodobo neudržateľný

Reforma si vyžaduje veľké financovanie a veľké zmeny

15.1.2025 (SITA.sk) - Vláda SR odsúhlasil návrh reformy financovania sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo na rokovanie vlády Koncepciu reformy financovania sociálnych služieb. Cieľom reformy je zabezpečiť dostupnosť a efektívnosť sociálnych služieb pre odkázané osoby.Dokument navrhuje riešenia na súčasnú situáciu so sociálnymi zariadeniami, kde systém financovania neadekvátne reaguje na demografický vývoj a zvyšujúci sa dopyt po týchto službách.„Súčasný systém je dlhodobo neudržateľný a je nutné predísť jeho kolapsu," uvádza ministerstvo v materiáloch. Koncepcia sa zameriava na vytvorenie udržateľného systému, ktorý zabezpečí nielen fyzickú, ale aj finančnú dostupnosť sociálnych služieb. Podľa návrhu odkázaný človek dostane len jeden príspevok na odkázanosť.Následne sa môže rozhodnúť, či príspevok dá svojmu príbuznému na to, aby ho opatroval, ako náhradu opatrovateľského príspevku, alebo ho poskytne terénnemu pracovníkovi. V tomto prípade tam stále bude osoba v domácom prostredí, ktorá sa bude starať o odkázaného, ale príde mu pomôcť aj terénny pracovník v rámci domácej opatrovateľskej služby.Ďalšou možnosťou, ktorú reforma ponúka pre odkázaného človeka je aj to, že príspevok môže dať bytovému zariadeniu, ak potrebuje už opateru v zariadení sociálnych služieb. Pretože si reforma vyžaduje veľké financovanie a veľké zmeny, ministerstvo práce pracuje na jej znení v pracovnej skupine, kde je viacero odborníkov zo sociálneho sektora, ako aj opoziční členovia sociálneho výboru.Zavedenie reformy je míľnikom Plánu obnovy a odolnosti SR . V prípade, že Slovensko reformu neuskutoční, riskuje ohrozenie možnosti čerpania prostriedkov z Plánu obnovy. Na základe koncepcie, ktorú schválila vláda, sa následne pripraví nová legislatíva v spolupráci s miestnou a regionálnou samosprávou a odbornou verejnosťou. Ministerstvo očakáva, že navrhované riešenia budú legislatívne upravené a prijaté do roku 2026.