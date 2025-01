Miroslav Vlček si za úkladnú vraždu svojej exmanželky odsedí 25 rokov, Najvyšší súd mu zmiernil trest – VIDEO

Andrea Vlčeková bola nezvestná od 13. decembra 2016, keď ju dvaja muži na Ulici R. Dilonga v Hlohovci násilím vtiahli do osobného auta a odviezli na neznáme miesto. Zmiznutie 35-ročnej exmanželky si podľa policajného vyšetrovania objednal Miroslav Vlček z pomsty za to, že proti nemu vypovedala ako svedok v prípadoch ekonomickej trestnej činnosti a za to, že spravovala majetok spoločnosti VK Invest Group , na ktorý si robil nárok. Za zločin pozbavenia osobnej slobody bol v tomto prípade pôvodne Vlček odsúdený na 12 rokov väzenia.