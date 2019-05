Sociálne väzby si podľa výskumu vedcov upevňujú i zvieratá

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bojnice 23. mája (TASR) - Sociálne väzby si upevňujú nielen ľudia, ale i zvieratá. Z výskumu skupiny českých vedcov vyplynulo, že zebry sa preznačkujú trusom a močom, čím si pravdepodobne označujú svojich blízkych. Obdobný jav pozorujú i ošetrovatelia v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach, jav však zatiaľ podrobne neskúmali.Výskum o upevňovaní sociálnych väzieb medzi zebrami realizuje skupina vedcov v českých zoologických záhradách. "povedal vedecký pracovník z ostravskej zoologickej záhrady Jan Pluháček.Jeden z dôvodov, prečo to tak je, je podľa neho to, že žiadna z existujúcich hypotéz nie je dosť dobre podložená údajmi, doposiaľ sa totiž nikomu poriadne nepodarilo dokázať, prečo to zvieratá robia. "" priblížil.Skupina vedcov podľa Pluháčka zistila vlastne to, že keď sa zvieratá preznačkujú, tak to je veľmi úzko spojené s tým, kto je ich kamarát, na koho majú nejakú sociálnu väzbu.ozrejmil.Vedci použili údaje z piatich českých zoologických záhrad, kde zvieratá sledovali. Vyberali si tie zoologické záhrady, kde boli čo najväčšie stáda.Preznačkovanie u zebier a iných koňovitých zvierat pozorujú i ošetrovatelia bojnickej zoologickej záhrady, výskum však nerobia. "vysvetlila hovorkyňa zoo Simona Kubičková.Značenie si svojho územia je podľa nej charakteristickým znakom aj u iných druhov zvierat. "dodala.