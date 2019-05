KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Aladin a Bolesť a sláva

Aladin

Bolesť a sláva

Všetci to vedia

Živá a akčná adaptácia animovanej klasiky je vzrušujúcim príbehom o šarmantnom pouličnom zlodejíčkovi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej princeznej Jasmíne a džinovi, ktorý môže byť kľúčom k ich budúcnosti.Vo filme zažiari Will Smith ako úchvatný džin, Aladina si zahral Mena Massoud a okúzľujúci Jasmínu si zahrala Noam Scott.Antonio Banderas a Penélope Cruz v novom filme kultového španielského režiséra Pedra Almodóvara. Antonio Banderas hrá rolu filmového režiséra, ktorý už nieje schopný tvoriť. Príčinu tvorčej prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.Krásna Laura prichádza do rodného Španielska na svadbu svojej sestry. Bujarú oslavu v kraji slnečných viníc však naruší zmiznutie jedného z hostí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom driemu staré krivdy a tajomstvá, ktoré mali zostať zabudnuté. Najslávnejší filmový pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier Bardem excelujú v hlavných úlohách dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť. Psychologický thriller dvojnásobného držiteľa Oscara Asghara Farhadiho bol otváracím filmom festivalu v Cannes.