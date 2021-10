Sociálni partneri majú k návrhu Matovičovho rozpočtu viacero pripomienok

Vyjednávania o platoch pokračujú

Nedostatočné financovanie

Zavedenie výdavkových limitov

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálni partneri mali k návrhu rozpočtu verejnej správy na ďalšie roky viacero pripomienok. Ako po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR povedal predseda rady Milan Krajniak Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) naďalej trvá na zamietavom stanovisku.Žiada totiž navýšenie prostriedkov miest a obcí. Konfederácia odborových zväzov SR taktiež nesúhlasila s rozpočtom. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy berie návrh rozpočtu na vedomie, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Spoločné odbory Slovenska taktiež. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR súhlasila s rozpočtom s pripomienkami.Konfederácia odborových zväzov návrh rozpočtu nepodporí. Dôvodom je podľa viceprezidentky Moniky Uhlerovej nulová valorizácia platov štátnych a verejných zamestnancov, ako aj to, že štátny rozpočet počíta so znižovaním výdavkov v rámci vzdelávania, vedy a výskumu.Ako však reagoval Krajniak ku žiadosti garantovať nárast platov v štátnej správe, v súčasnosti ešte neskončilo kolektívne vyjednávanie o tom, ako by sa mali hýbať platy zamestnancov. „Toto stále pokračuje, čiže nemôže byť v rozpočte stanovená fixná suma,“ skonštatoval Krajniak.ZMOS opätovne upozorňuje na nedostatočné dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy v roku 2022, najmä na úseku stavebného poriadku, ale aj na ďalších úsekoch.Podľa predloženého návrhu sa predpokladá, že do rozpočtov miest a obcí budú v roku 2022 poukázané finančné prostriedky na tento úsek preneseného výkonu štátnej správy rozpočtu nižšie v porovnaní so skutočnosťou roku 2020 takmer o jeden milión eur.„Analýzy dlhodobo poukazujú na nedostatočné financovanie preneseného výkonu," povedal podpredseda ZMOS Radomír Brtáň. „Tento rozpočet nekopíruje potreby samospráv z hľadiska obslužnosti územia, ale aj dostupnosti služieb, či už sociálnych alebo zdravotných,“ doplnil ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák V rámci podpory rozvoja bývania zároveň nepovažujú za ambiciózny návrh rozpočtu. Je potrebné postaviť podľa nich dostatočný počet bytov, ktoré si budú môcť ľudia prenajímať.Prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga pozitívne hodnotil rokovanie v duchu, že ak majú niekde prostriedky dostať, tak je potrebné nájsť zdroje, kde ubrať. Taktiež verí, že plán obnovy bude reálny a čerpanie bude v zmysle toho, ako to je v návrhu štátneho rozpočtu uvedené.Upozornil, že by mali byť zavedené výdavkové limity, o ktorých sa hovorí už viac ako dlho. Zároveň však upozornil na vyššie ceny energií. K tejto téme by mala špeciálne zasadať ešte tripartita neskôr. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR vidí problém s návrhom rozpočtu pre zdravotníctvo, pričom podľa nich zhorší už tak zlú situáciu v podfinancovanom sektore. Avšak podľa Krajniaka im na rokovaní vysvetlili, akým spôsobom budú na sektor zdravotníctva prostriedky vynaložené, o ktoré žiadali.Sociálni partneri zároveň upozornili, že návrh rozpočtu verejnej správy im rezort financií odovzdáva v časovej tiesni, čo znemožňuje reálne, podrobné a odborné posúdenie prezentovaných skutočností. Spoločné odbory Slovenska navrhujú materiály zasielať s dostatočným časovým predstihom, a to minimálne týždeň vopred.