Sociálny balíček podľa rozpočtovej rady nerieši to, čo by malo byť pre Matovičovu vládu prioritou

Vláda šetrenie stále len deklaruje

Sociálny balíček za 500 miliónov eur

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Opatrenia z vládneho sociálneho balíčka za pol miliardy eur neriešia priame dopady pandémie nového koronavírusu , čo by malo byť pre nový kabinet prioritou. Tvrdí to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom stanovisku k balíčku, ktorý koalícia predstavila v stredu.Rozpočtová rada zároveň tvrdí, že tomuto kroku by malo predchádzať predstavenie plánu na ozdravenie verejných financií a nielen deklarované ambície vlády šetriť na svojej prevádzke."Tieto opatrenia neriešia adresným spôsobom priame dopady pandémie koronavírusu, preto by ich prijatiu malo predchádzať predstavenie plánu na ozdravenie verejných financií na celé volebné obdobie tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu zvyšovaniu deficitu a dlhu nad rámec vplyvov pandémie," tvrdí rada s tým, že v tejto chvíli má o sociálnom balíčku len medializované informácie.Napriek tomu kabinetu vyčíta, že kým k opatreniam z balíčka pomerne jednoznačne načrtol legislatívne zámery, šetrenie stále len deklaruje. Preto sa podľa rady nedá momentálne ani posúdiť celkový dopad opatrení na domácnosti a rozpočet.Rozpočtová rada zároveň pripomína, že Slovensko v súčasnosti čelí ekonomickým následkom pandémie koronavírusu, čo viedlo aj k dočasnému pozastaveniu uplatňovania pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. "Tento priestor by mala vláda v prvom rade využiť na zabezpečenie potrieb tých skupín obyvateľstva, ktoré sú touto pandémiou najviac zasiahnuté," konštatuje RRZ.Vládna koalícia v stredu ohlásila balíček sociálnych opatrení v celkovej avizovanej výške 500 miliónov eur. Zahŕňa tehotenskú dávku od štvrtého mesiaca tehotenstva, bezplatnú dopravu v autobusoch, MHD a vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a vozičkárov, zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, dôchodcov a ZŤP, trinásty dôchodok v limitovanej výške a dvojnásobný daňový bonus na deti do 15 rokov výmenou za zrušené obedy zdarma.