Spolupráca s Lidlom sa vyplatí: Z čaty údržbárov firma s miliónovým obratom

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Piták, konateľ stavebnej firmy OravPit: To, že Lidl partii chlapov z Oravy zveril modernizácie, stavby svojich predajní, bolo pre nás zaväzujúce.Lidl spolupracuje s mnohými slovenskými dodávateľmi aj pomimo svojej hlavnej činnosti – predaja potravín a spotrebného tovaru. Ďalším príkladom dlhodobej a úspešnej spolupráce diskontu a slovenskej firmy je desaťročný vzťah Lidla s firmou OravPit. Dekádu dozadu partia štyroch chlapov z Oravy, čata údržbárov, dnes firma s obratom bezmála štyri milióny eur z čoho absolútna väčšina pochádza od Lidla."Približne tri roky sme sa živili malými úpravami Lidl predajní. Naša práca sa osvedčila a v roku 2013 sa nám podarilo vyhrať tender na stavbu pekární. V tej dobe sme už narástli a vytvorili sme štyri samostatné stavebné partie. Dokopy nás teda bolo dvadsať," začína svoje rozprávanie Peter Piták, konateľ a stavbyvedúci OravPit v jednej osobe. Oravčania dokázali ročne postaviť štyri až päť pekární Priamo z pece, pričom neskôr uspeli aj v tendroch na modernizácie a prestavby predajní.Lidl vyberá spoločnosti, s ktorými spolupracuje na konkrétnom projekte vždy prostredníctvom transparentnej súťaže s dôrazom na kvalitu a cenu. OravPit bol už viackrát generálnym dodávateľom pre stavbu či rekonštrukciu predajne. "Momentálne je nás dvadsať, z toho osem chlapov so mnou začínalo pred desiatimi rokmi. Sme ako rodina, cítim zodpovednosť za svojich chlapov i za ich blízkych. Preto je mojou prioritou, aby mali vždy načas zaplatenú svoju mzdu. Za tie roky sa nikdy nestalo, žeby sa im oneskorila výplata. Uvedomujem si však, že je to len vďaka tomu, že si Lidl ako objednávateľ vždy plní svoje záväzky voči mne ako dodávateľovi načas. Môže si byť na 100% istý, že za kvalitne odvedenú prácu budú naše faktúry vyplatené," objasnil P. Piták. V minulom roku zrealizovala jeho firma pre diskont päť projektov.Nekaždodenný príbeh, ktorého tajomstvo spočíva v poctivej práci a chuti neustále sa zlepšovať. Peter Piták oceňuje podrobné technické zadania, no tiež priestor na ponúknutie vlastných zlepšení. "Za posledné štyri roky majú zákazky od Lidla až 95% podiel na našich obratoch. Takáto spolupráca si vyžaduje naozaj celého človeka. My sa naše služby snažíme stále zdokonaľovať a poskytovať čo možno najlepší servis. Pre mňa ako chlapca z Oravy bola spolupráca s Lidlom darom. Poskytuje mi v prvom rade stabilitu a vďaka tomu viem zas poskytnúť istotu svojim chlapom," uzavrel Peter Piták.Informačný servis