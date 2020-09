Socios získali tisícky podpisov na vypísanie referenda, žiadajú okamžité odvolanie Bartomeua

Klub musí overiť pravosť predpisov

Členom klubu došla trpezlivosť

Messiho si chcú udržať za každú cenu

20.9.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 20-tisíc členov futbalového klubu FC Barcelona tzv. socios sa podpísalo pod petíciu na zorganizovanie referenda, v ktorom by sa hlasovalo o okamžitom odvolaní súčasného prezidenta Josepa Mariu Bartomeua Ten vedie organizáciu "blaugranas" od januára 2014, kedy nahradil Sandra Rosella. Bartomeu sám odstúpiť nemieni."Nikto tu neuvažuje o odstúpení," povedal pre katalánsku televíziu TV3 pred sobotňajším prípravným súbojom FC Barcelona proti Elche (1:0).Na vyhlásenie referenda bolo potrebných 16520 podpisov, teda minimálne 15 percent zo všetkých členov klubu. Klub teraz chce overiť pravosť podpisov a ak sa tak stane, referendum by sa mohlo konať do niekoľkých týždňov, reálnejší však je novembrový či decembrový termín.Bartomeu a jeho tím možno nahradia noví ľudia vo voľbách, ktorá sa uskutočnia v marci 2021. Socios však žiadajú okamžité odstúpenie Bartomeua.Kritické hlasy na jeho adresu zneli už dlhší čas, no po augustovej potupnej prehre FC Barcelona vo štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov (2:8), sezóne 2019/2020 bez zisku trofeje a pokuse klubového ofenzívneho klenotu Lionela Messiho členom klubu došla trpezlivosť."Počet podpisov asi prekvapil aj samotných organizátorov. Vedenie klubu napriek tejto iniciatíve pokračuje v príprave tímu na sezónu 2020/2021," dodal Bartomeu.Na margo situácie s Messim šéf barcelonského klubu poznamenal, že nikdy sa nechcel dostať do otvoreného konfliktu s argentínskym reprezentantom. Bartomeu mu údajne sľúbil voľný odchod po skončení ročníka 2019/2020 napriek zmluve na ďalšiu sezónu, klub však napokon Messiho uvoľniť nechcel."Takéto veci sa musia riešiť v súkromí. Prioritou vedenia je udržať Messiho za každú cenu. Je to náš kapitán a líder," povedal Bartomeu.