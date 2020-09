Gareth Bale sa vrátil do Tottenhamu Hotspur. Cíti sa motivovaný a chce pomôcť tímu získať trofej

Bale sa zatiaľ zotavuje zo zranenia

Skúsenosti chce zúročiť v Tottenhame

20.9.2020 (Webnoviny.sk) - Návrat strateného syna je dokonaný. Waleský futbalista Gareth Bale sa mal po sedemročnom pôsobení v španielskom Reale Madrid vrátil do londýnskeho Tottenhamu Hotspur. Tridsaťjedenročný krídelník ku "kohútom" neprestúpil, no do Londýna prišiel na hosťovanie na celú sezónu. Bale má v tíme úradujúceho španielskeho majstra zmluvu do roku 2022, ale reálne už dlhší čas nefiguruje v plánoch trénera Zinedina Zidana. Bale prestúpil do Realu Madrid v roku 2013 za vtedy rekordnú sumu 100 miliónov eur."Je krásne byť späť. Tottenham je pre mňa výnimočný klub. Tu som si totiž spravil meno," povedal Bale podľa BBC.com po zverejnení spomenutého transferu."Teraz by som mal nazbierať kondíciu a potom chcem pomáhať tímu k zisku trofejí," dodal.Walesan sa aktuálne zotavuje zo zranenia kolena, ktoré utrpel počas pôsobenia pri národnom tíme v prvej polovici septembra. Hrať za Hotspur nebude minimálne do októbrovej reprezentačnej pauzy, nastúpiť by mohol najskôr 17. októbra v londýnskom derby proti West Hamu.Gareth Bale prvýkrát prišiel do Tottenhamu v roku 2007 zo Southamptonu ako 17-ročný mladík."Keď som z klubu odchádzal v roku 2014, tak som si vravel, že raz sa sem vrátim. Cítim sa hladný po futbale a mimoriadne motivovaný. Rád by som v maximálnej možnej miere pomohol klubu a už sa nemôžem dočkať, kedy budem hrať," poznamenal Bale.S Realom Madrid v uplynulých rokoch dvakrát ovládol španielsku La Ligu, raz Copa del Rey, štyrikrát Ligu majstrov či trikrát MS klubov."Za ostatné roky som nazbieral dosť skúseností, ktoré by som rád zúročil v Tottenhame na to, aby tím získal víťaznú mentalitu," pokračoval Bale.V londýnskom klube ho povedie portugalský kouč José Mourinho , s ktorým sa minuli v Reale. Portugalčan z "bieleho baletu" odišiel v jari 2013 iba pár mesiacov pred príchodom waleského futbalistu.