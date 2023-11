Sodastream je opäť bližšie k zákazníkom. Kúpiť sa dá už aj v predajniach BILLA

29.11.2023 (SITA.sk) -Od novembra pribudol k viac než 1000 autorizovaným predajcom SodaStream nový partner. V sieti potravín BILLA si zákazníci môžu spolu s bežným nákupom zakúpiť aj prístroj SodaStream, fľaše a príchute. Dostupné sú aj originálne bombičky a ich výmena.Prístroj, príchute a príslušenstvo SodaStream si už zákazníci môžu kúpiť aj v predajniach BILLA."V snahe byť čo najbližšie k zákazníkom neustále rozširujeme sieť maloobchodných predajní, kde je možné zakúpiť prístroj a príslušenstvo SodaStream. Zároveň skvalitňujeme služby, ku ktorým patrí v prvom rade výmena bombičiek. Spoločnosť BILLA so svojimi predajňami po celom Slovensku poskytuje ďalšiu možnosť, ako sa naši zákazníci dostanú k značke SodaStream ešte jednoduchšie," vysvetľuje country manažér SodaStream pre Slovensko Attila Forgon.Rozhodnutie rozšíriť sortiment o vymeniteľné originálne bombičky SodaStream zdôvodňuje Tomáš Kačala z oddelenia category managementu spoločnosti BILLA: "Naša spoločnosť sa intenzívne zasadzuje o zodpovedný prístup k životnému prostrediu a hľadá možnosti ako ponúknuť svojim zákazníkom udržateľný sortiment. Veríme, že zákazníci budú vnímať ponuku sortimentu tejto značky a možnosť výmeny originálnych bombičiek v našich predajniach pozitívne. Od konca novembra spúšťame výmenu bombičiek a predaj sortimentu SodaStream vo všetkých našich filiálkach."Ponuka produktov sa v jednotlivých predajniach BILLA môže mierne líšiť v závislosti od kapacitných možností predajne, výmena bombičiek prebieha pri pokladniach.Stojany so sortimentom SodaStream sú prispôsobené možnostiam jednotlivých predajní BILLA.Zoznam predajní BILLA so sortimentom SodaStream nájdete aj na stránke www.sodastream.sk. Informačný servis