SodaStream má už vyše 800 výmenných miest. Bombičku si vymeníte aj vo viac než 200 drogériách Teta

O spoločnosti SodaStream

11.9.2023 (SITA.sk) -Od septembra pribudol k viac než 600 autorizovaným predajcom SodaStream nový partner: drogérie Teta umožnia používateľom vymeniť si bombičku na ďalších vyše 200 výmenných miestach po celom Slovensku. "Chceme byť k zákazníkom čo najbližšie, a to nielen neustále rastúcou sieťou maloobchodných predajní, kde je možné zakúpiť prístroj SodaStream a príslušenstvo, ale aj skvalitňovaním služieb, ku ktorým patrí v prvom rade výmena bombičiek. Spoločnosť Teta drogérie má predajne v malých aj veľkých mestách, ako aj v obchodných centrách, takže sme tu videli ďalšiu zaujímavú príležitosť pre zjednodušenie výmeny originálnej bombičky SodaStream," vysvetľuje country manažér SodaStream pre Slovensko Attila Forgon.Podľa jeho slov išlo o veľmi rýchle dohodnutie spolupráce. "Zástupcovia Teta drogérie boli nášmu zámeru okamžite otvorení a ihneď hľadali čo najefektívnejšie riešenie. Preto sa nám túto spoluprácu podarilo dohodnúť skutočne veľmi rýchlo: od návrhu po finálny podpis neprešiel ani mesiac," netají Attila Forgon nadšenie.Rozhodnutie rozšíriť sortiment o možnosť výmeny originálnej bombičky SodaStream zdôvodňuje Mgr. Martin Borhy z oddelenia marketingu siete Teta drogérie: "Spolupráca so SodaStream nás veľmi teší a považujeme ju za veľmi prínosnú v aktuálnej situácii častého skloňovania pojmu životné prostredie. Veríme, že naši zákazníci možnosť výmeny bombičiek v našich predajniach budú vnímať pozitívne a spoločne tak znížime tvorbu plastového odpadu vďaka rozšíreniu počtu miest, kde sa dá táto služba využiť."Spoluprácou so spoločnosťou Teta drogérie však rozširovanie počtu autorizovaných predajcov a výmenných miest SodaStream zďaleka nekončí. "Ak všetko pôjde tak, ako doteraz, koncom tohto roka by sme mali byť k našim zákazníkom zase o kus bližšie," avizuje country manažér SodaStream pre Slovensko Attila Forgon.SodaStream, súčasť spoločnosti PepsiCo, je poprednou svetovou značkou výroby perlivých vôd. SodaStream umožňuje spotrebiteľom vychutnať si nekonečne dobré bublinky doma a bez problémov tak pomôcť zachrániť planétu. Bublinky SodaStream sú pre spotrebiteľa lepšie – ľahko dostupné bez vláčenia fliaš a v neposlednom rade lepšie pre planétu. Jediná opakovane použiteľná fľaša SodaStream nahrádza tisícky jednorazových plastových fliaš. Výrobky SodaStream sú k dispozícii vo viac než osemdesiatich tisíckach predajní v 46 krajinách po celom svete. Ak sa chcete dozvedieť viac o SodaStreame, navštívte stránku www.sodastream.sk a sledujte SodaStream na Facebooku Informačný servis