Ukrajinskí vojnoví zajatci sú vystavení neľudským krutostiam. Rusi sú podľa Edwardsovej v lepších podmienkach

Kruté činy nie sú náhodné

Ruskí zajatci na Ukrajine

Strata kľúčových dôkazov

11.9.2023 (SITA.sk) - Ruská ozbrojená agresia sa „stáva synonymom mučenia a iných neľudských krutostí“. Konštatovala to osobitná spravodajkyňa Organizácie Spojených národov (OSN) zodpovedná za vyšetrovanie mučenia Alice Jill Edwards. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Zdá sa, že množstvo dôveryhodných obvinení z mučenia a iných neľudských činov, ktorých sa ruské úrady dopúšťajú na civilistoch a vojnových zajatcoch, sa nezmenšuje,“ uviedla Edwards v nedeľu na záver svojej návštevy Kyjeva.„Tieto kruté činy sa nezdajú byť náhodné ani príležitostné, ale skôr organizované ako súčasť štátnej politiky na zastrašovanie, vyvolávanie strachu, trestanie alebo získavanie informácií a priznaní,“ pokračovala.Edwards podľa vlastných slov zozbierala „otrasné svedectvá, ktoré zahŕňali elektrické výboje do uší a genitálií, bitie všetkých druhov, predstierané popravy so zbraňou, simulované topenie, vyžadovanie stresových polôh, vyhrážanie sa znásilnením alebo smrťou a rôzne ceremónie zosmiešňovania a ponižovania“.Ukrajinskí civilisti a vojaci, ktorí sa vrátili zo zajatia, podľa nej spomínali, že „boli natlačení v pivniciach a celách, v preplnených podmienkach a zle živení, pričom viacerí nebezpečne schudli“.Osobitná spravodajkyňa OSN navštívila aj miesta na Ukrajine, kde sa nachádzajú ruskí vojnoví zajatci. „Zistila som, že ukrajinské úrady sa úprimne snažia zaobchádzať s ruskými vojnovými zajatcami s úctou. Zariadenia typu kasární, ktoré som navštívila, boli hygienické a usporiadané. Väzni boli dobre živení,“ uviedla.Jej vyjadrenia pritom prišli len niekoľko dní po tom, čo ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin vyhlásil, že približne 90 % ukrajinských vojnových zajatcov bolo vystavených mučeniu, znásilňovaniu, hrozbám sexuálneho násilia alebo iným formám krutého a neľudského zaobchádzania.Ukrajina podľa neho našla „dôkazy o týchto hrôzach na všetkých oslobodených územiach“, pričom podľa údajov ukrajinskej vlády doteraz zaregistrovali viac ako 103-tisíc konaní o vojnových zločinoch.„Práca, ktorú ukrajinské úrady vykonávajú v oblasti dokumentovania vojnových zločinov, je o to pôsobivejšia, že sa uskutočňuje 'v reálnom čase'. Takáto včasná akcia je prakticky bezprecedentná kdekoľvek na svete,“ uviedla Edwards na záver svojej návštevy Ukrajiny, no zároveň upozornila, že existujú veľké prekážky, ktoré bránia postaveniu údajných páchateľov pred súd.Neprístupnosť v súčasnosti okupovaných oblastí, strata kľúčových dôkazov v dôsledku poškodenia a uplynutia času medzi zločinom a oslobodením, keď sa môže začať vyšetrovanie, a prispôsobenie systému trestného súdnictva, aby dokázalo spracovať a stíhať medzinárodné zločiny zverstiev, to všetko bude podľa nej predstavovať výzvu pre ukrajinských prokurátorov.