Šofér Tesly v nepozornosti spôsobil dopravnú nehodu, „zabavili“ ho stierače

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2020 - Dotykové ovládacie prvky v automobile Tesla by sa mali považovať za elektronické zariadenia, ktoré pri šoférovaní odpútavajú pozornosť vodiča. Takto rozhodol súd v nemeckom Karlsruhe v prípade nehody, ktorú spôsobil muž v aute Tesla Model 3.Šoférovi sa v daždi automaticky zapli stierače, no ich rýchlosť bolo možné ovládať iba manuálne pomocou veľkej centrálnej dotykovej obrazovky namiesto páčky pri volante, ako to štandardne býva pri bežných autách. Keďže vodič poriadne nesledoval cestnú premávku, vybočil so svojho jazdného pruhu a zišiel z vozovky medzi okolité stromy.Za spôsobenie nehody dostal pokutu 200 eur a mesačný zákaz šoférovať motorové vozidlo podľa rovnakých predpisov, akoby počas jazdy používal mobilný telefón.Tesla Model 3 automaticky nastavuje rýchlosť stieračov podľa senzorov merajúcich množstvo zrážok. Dá sa vypnúť a zapnúť pri volante, ale úpravy v nastaveniach intervalu je potrebné vykonať na dotykovej obrazovke. Vodič tak musel prechádzať nastaveniami softvéru a hľadať správnu ponuku, čím sa dostatočne nevenoval situácii na ceste.